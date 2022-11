Quando esce il nuovo film su Netflix?

Dopo il successo travolgente di Enola Holmes del 2020, Millie Bobby Brown torna su Netflix per il tanto atteso sequel, Enola Holmes 2.

Il primo film di Enola Holmes è diventato una delle più grandi storie di successo di Netflix quando è uscito nel settembre 2020, diventando il settimo film originale più visto di tutti i tempi del servizio di streaming con 77 milioni di famiglie sintonizzate per guardarlo.

Non sorprende che quel successo abbia portato rapidamente a un sequel che è stato ordinato rapidamente e dopo un’agonizzante attesa di due anni, Enola Holmes 2 dovrebbe finalmente arrivare su Netflix, ma quando è esattamente il momento di uscita del film per i fan che vogliono guardarlo non appena possibile?

Anteprima della trama di Enola Holmes 2

Dopo le sue buffonate di risoluzione dei misteri nel primo film, Enola Holmes è ora una detective a noleggio come il suo famoso fratello, Sherlock.

Dopo aver aperto la sua agenzia, Enola scopre che la vita da detective donna non è facile o avventurosa come aveva sperato all’inizio, ma mentre sta per chiudere, riceve la visita di una ragazza senza un soldo che vuole l’aiuto di Enola. nel ritrovare la sorella scomparsa.

Come primo lavoro ufficiale di Enola, è entusiasta di iniziare, ma questo caso si rivela molto più sconcertante di quanto si pensasse e il giovane Holmes viene trascinato in un nuovo mondo pericoloso: dalle fabbriche sporche di Londra e le case da musica colorate, ai livelli più alti della società e persino 221B Baker Street stessa.

Enola Holmes 2 © Netflix | Alex Bailey

Data e ora di uscita di Enola Holmes 2

Enola Holmes 2 uscirà su Netflix venerdì 4 novembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle uscite Netflix, il film uscirà contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan in diversi fusi orari, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

7:00 GMT nel Regno Unito

8:00 CET in Europa

12:30 IST in India

18:00 AEDT a Sydney, Australia

Enola Holmes 2 © Netflix | Alex Bailey

Cosa è successo nel primo film?

I fan sono stati presentati per la prima volta alla versione di Millie Bobby Brown di Enola Holmes nel film di Netflix del 2020, che ha visto il personaggio titolare iniziare a risolvere il suo primo mistero in assoluto.

La sorella più giovane della famosa famiglia Holmes, Enola si svegliò il giorno del suo 16° compleanno e scoprì che sua madre era scomparsa ma aveva lasciato una scia di indizi su dove si trovasse.

Con i suoi fratelli maggiori, Sherlock e Mycroft, che volevano mandarla a finire la scuola, Enola fuggì per seguire le tracce di sua madre a Londra, collaborando lungo la strada con il giovane visconte Tewksbury, che lui stesso era stato braccato.

Dopo diversi exploit avventurosi a Londra, che hanno visto Enola sventare un complotto della nonna intrigante di Tewksbury, il giovane Holmes ha finalmente raggiunto sua madre che si è rivelata essere un membro di un gruppo segreto di suffragette mentre suo fratello maggiore Sherlock ha accettato di prendere Enola sotto il suo ala.

Enola Holmes 2 © Netflix | Alex Bailey

Enola Holmes 2 sarà disponibile per lo streaming su Netflix dal 4 novembre 2022.

