Quando esce il film di Marilyn Monroe su Netflix?

Marilyn Monroe è una delle donne più famose e iconiche della storia e quindi non sorprende che nel corso degli anni siano stati realizzati numerosi film biografici e documentari su di lei.

L’ultimo di questi arriva da Netflix sotto forma di Blonde, interpretato da Ana de Armas nel ruolo della bomba bionda titolare.

Comprensibilmente, il film ha attirato molta attenzione in vista del suo arrivo, ma quando è esattamente l’ora di uscita di Blonde su Netflix?

Anteprima della trama bionda

Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Joyce Carol Oates e interpretato da Ana de Armas, Blonde racconta la storia di Marilyn Monroe.

Il film descrive in dettaglio come è cresciuta da un’infanzia instabile come Norma Jeane Mortensen fino a diventare una delle persone più riconoscibili al mondo.

Tuttavia, l’ascesa alla celebrità di Marilyn non è facile poiché la sua vita dietro le quinte è devastata da problemi relazionali, sfruttamento, abusi di potere e tossicodipendenza.

Data e ora di uscita della bionda

Blonde uscirà su Netflix a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte dei nuovi arrivi sul servizio di streaming, Blonde sarà reso disponibile contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan che vivono in fusi orari diversi, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Chi c’è nel cast?

Unendosi ad Ana de Armas nel cast di Blonde c’è una pletora di volti nuovi e familiari.

Ana de Armas nel ruolo di Norma Jeane Mortenson / Marilyn Monroe

Lily Fisher nel ruolo della giovane Norma Jeane Mortenson

Vanessa Lemonides nel ruolo della voce cantata di Marilyn

Adrien Brody nel ruolo di Arthur Miller | Un famoso drammaturgo e terzo marito di Marilyn.

Bobby Cannavale come Joe Di Maggio | Un ex giocatore di baseball dei New York Yankees e il secondo marito di Marilyn.

Xavier Samuel nel ruolo di Charles “Cass” Chaplin Jr | Il figlio dell’icona del cinema Charlie Chaplin.

Julianne Nicholson nel ruolo di Gladys Pearl Baker | La madre di Marilyn.

Caspar Phillipson come John F. Kennedy | Il 35° Presidente degli Stati Uniti e uno degli interessi amorosi di Marilyn.

Toby Huss nel ruolo di Allan “Whitey” Snyder | La truccatrice personale di Marilyn.

Sara Paxton nel ruolo della signorina Flynn

David Warshofsky nel ruolo di Darryl F. Zanuck

Evan Williams nel ruolo di Edward G. Robinson Jr.

Michael Masini nel ruolo di Tony Curtis

Rebecca Wisocky nel ruolo di Yvet

Ned Bellamy nel ruolo di Doc Fell

Eric Matheny nel ruolo di Joseph Cotten

Catherine Dent come Jean

Haley Webb nel ruolo di Brooke

Patrick Brennan nel ruolo di Joe

Scoot McNairy nel ruolo di Tommy “Tom” Ewell

Lucy DeVito nel ruolo della nipote di Joe Di Maggio

Chris Lemmon nel ruolo di Jack Lemmon

Dan Butler nel ruolo di IE Shinn

Tatum Shank nel ruolo di Dick Tracy

Evan Williams nel ruolo di Eddy

Eden Riegel nel ruolo di Ester

Tygh Runyan come padre

Tim Ransom come Rudy

Time Winters come George Sanders

Christopher Kriesa nel ruolo di Joe E. Brown

Mike Ostroski nel ruolo dello scrittore

Ryan Vincent nel ruolo dello zio Clive

Dominic Leeder nel ruolo di Bugs Bunny

Garret Dillahunt

Blonde è disponibile per lo streaming su Netflix da mercoledì 28 settembre 2022.

