Quando è la presentazione di Netflix negli Stati Uniti a Tudum 2022?

Tudum live streaming: come guardare Tudum online (2022) di Cody Schultz

Preparati per i fan di Netflix, perché stiamo per essere colpiti da un’ondata di nuovi entusiasmanti contenuti dal nostro servizio di streaming preferito!

Questo fine settimana, l’evento globale di Netflix ritorna mentre la potenza dello streaming si prepara a regalare ai fan una giornata piena di notizie esclusive, filmati inediti, trailer, prime immagini e interviste delle più grandi star e creatori di Netflix. L’evento porterà con sé annunci legati ad alcuni dei nostri programmi preferiti e film in uscita, quindi i fan non vorranno perdersi l’evento e il contenuto che porterà.

Dopo il successo dell’evento dell’anno scorso, Netflix sta diventando ancora più grande con l’evento suddiviso in cinque parti che mettono in evidenza i contenuti di alcuni dei principali mercati di Netflix tra cui Corea, India, Stati Uniti, Europa, America Latina e Giappone!

Sebbene ogni parte dell’evento prometta di portare alcune rivelazioni interessanti, non si può negare che la parte statunitense del programma di Tudum sarà un punto culminante dell’evento. Quindi, quando esattamente inizierà la parte statunitense dell’evento e quanto durerà l’evento?

Programma TUDUM di Netflix: quanto dura il pannello TUDUM di Netflix negli Stati Uniti? (2022)

Secondo il sito web ufficiale dell’evento, la parte 1 della sessione del Tudum Global Event fuori dagli Stati Uniti e dall’Europa dovrebbe durare 90 minuti. La sessione degli Stati Uniti e dell’Europa condurrà quindi alla parte dell’America Latina della presentazione, anch’essa prevista per 90 minuti. Se hai fatto i conti, significa che il Tudum Global Event durerà tre ore in totale.

Programma Netflix USA Tudum 2022

I fan in attesa della parte statunitense del programma di Tudum possono aspettarsi che la sessione congiunta di Stati Uniti ed Europa inizi alle 10:00 PT / 13:00 ET di sabato 24 settembre.

Non è chiaro quanto tempo sarà dedicato ai vari annunci pianificati, ma di seguito analizziamo quali spettacoli saranno presenti nel Tudum Global Event sia per la Parte 1 per gli Stati Uniti e per l’Europa che per la Parte 2 per l’America Latina!

13:00 ET

Enola Holmes 2

Cuore di pietra

Bridgerton

Queen Charlotte: una storia di Bridgerton

Ombra e Ossa

La corona

Emilia a Parigi

La vecchia guardia 2

Mercoledì

Manifesto

3 Problema del corpo

Sonno

13:30 ET

Io non ho mai

L’Accademia degli Ombrelli

Il tuo posto o il mio

Pinocchio di Guillermo de Toro

Annuncio speciale di Noah Centineo

Berlino

Entergalattico

La squadra di riscatto

La madre

Voi

L’osservatore

The Witcher: l’origine del sangue

14:00 ET

Estrazione 2

Vichinghi: Valhalla

1899

Hanno clonato Tyrone

Lo stregone

Lupino

Gioco del calamaro

Money Heist: Corea – Area economica congiunta

Giochi in evidenza

Morto per me

Fermacuori

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via

Banche Esterne

14:30 ET

La scuola del bene e del male

Cose più strane

Triada

Carga Maxima

Matrimille

El Elegido

Belascoarán

Ardiente Pace

Gioco del calamaro

L’amore è cieco: Brasile

La Firma

14:55 ET