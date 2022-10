Quando è avvenuta la vera storia di The Watcher?

I grandi misteri spesso creano le storie più belle e la nuova serie drammatica psicologica di Netflix The Watcher offre molto di più.

L’ultima contorta miniserie del servizio di streaming si svolge attorno a una famiglia e alla loro nuova vita suburbana. Il loro ritrovato stile di vita felice presto va storto quando la famiglia inizia a ricevere messaggi criptici e strazianti da una persona sconosciuta che si fa chiamare “The Watcher”.

La serie è arrivata su Netflix giovedì 13 ottobre 2022, attirando l’attenzione di molti spettatori con la sua premessa sinistra e scioccante. Con Naomi Watts e Bobby Cannavale nei panni della coppia sposata apparentemente felice Nora e Dean Brannock, la coppia deve lavorare insieme per fermare le molestie alla loro casa e alla loro famiglia.

Forse l’aspetto più terrificante della serie è la sua controparte nella vita reale, la vera storia su cui si basa. Con questo in mente, qual è la vera storia dietro The Watcher e quando è successo?

L’osservatore © Netflix

La vera storia dietro The Watcher

L’avvincente serie si prende molte libertà creative con la storia della vita reale di The Watcher. Nella vita reale, la famiglia Broaddus è stata perseguitata e molestata da uno stalker anonimo, noto solo come The Watcher. La famiglia ha acquistato il 657 Boulevard, realizzando il sogno di una vita di possedere la casa perfetta.

La serie è stata ispirata dall’articolo di The Cut che documentava gli eventi seriamente inquietanti che si sono svolti intorno alla famiglia Broaddus. L’articolo descrive in dettaglio le lettere che la famiglia ha ricevuto mentre diventavano lentamente più fredde e inquietanti. Secondo Cosmopolitan, una delle lettere chiedeva alla famiglia Broaddus di riempire la casa di ‘sangue giovane’, minacciando di rapire i figli della coppia.

Le lettere minatorie sono andate avanti per mesi e la famiglia ha smesso di vivere in casa, installando webcam per sorvegliare la loro dimora. Con un elenco di sospetti e infinite teorie, la famiglia ha lottato per anni per sbarazzarsi della casa. Alcune teorie puntavano persino verso i Broaddu, sostenendo che avrebbero inviato le lettere a se stessi.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Quando è avvenuta la storia vera e propria?

La famiglia Broaddus ha acquistato la casa nel giugno 2014, otto anni prima dell’uscita della serie Netflix. Nel 2016, la famiglia aveva messo in vendita la casa due volte, non riuscendo a venderla a causa delle voci che sfornavano cospirazioni di fantasmi e stalking.

La famiglia è stata costretta a continuare ad affittare la casa fino al 2019, quando alla fine l’ha venduta per una perdita di $ 400.000. Finalmente liberi dalla loro casa degli orrori, i Broaddus e tutti gli altri non sono ancora più vicini a svelare l’identità di The Watcher. Secondo The Cut, i nuovi acquirenti della casa non hanno ricevuto lettere minatorie e sono felici nella loro nuova casa.

L’osservatore © Netflix

