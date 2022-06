Quando è Adam Sandler in un nuovo film Netflix dopo Hustle?

Ogni volta che un film Netflix presenta l’icona che è Adam Sandler, sai già che sarà un ottimo orologio. L’attore americano è sempre un piacere vederlo sui nostri schermi. È super talentuoso, molto carismatico e dà sempre il massimo quando interpreta i suoi vari personaggi. Inoltre, è un essere umano piuttosto interessante nella vita reale, il che lo rende molto più eccitante quando è in un nuovo film.

Il suo titolo Netflix più recente, Attività febbrile, è stato a dir poco un capolavoro. Il pubblico di tutto il mondo elogia la prestazione di Sandler come allenatore determinato a trasformare un nessuno atletico in una superstar del basket amata da tutti. Tanto che migliaia di abbonati chiedono un sequel del film del 2022.

Solo il tempo dirà se avremo mai un Attività febbrile parte seconda, ma per fortuna non dobbiamo aspettare così a lungo per conoscere gli altri film Netflix che Adam Sandler ha in arrivo.

I prossimi progetti Netflix di Adam Sandler

Il primo film Netflix di Adam Sandler che dovresti tenere d’occhio è Astronauta.

In questa prossima uscita, Sandler interpreterà il ruolo di Jakub Prochazka, un astrofisico che si imbarca in una spedizione spaziale di otto mesi nel tentativo di portare un po’ di onore al suo logoro cognome. Come il personaggio di Sandler in Gemme non tagliateJakub è un personaggio che va agli estremi come prima risorsa, quindi siamo obbligati a vedere Sandler offrire ancora una volta una performance eccezionale quando il film uscirà ufficialmente entro la fine dell’anno.

Guarda la sinossi ufficiale di Astronauta tramite Netflix Media Center proprio qui:

Quando un astronauta inviato ai confini della galassia per raccogliere la misteriosa polvere antica scopre che la sua vita terrena sta andando in pezzi, si rivolge all’unica voce che può aiutarlo a cercare di rimetterla insieme. Si dà il caso che appartenga a una creatura dall’inizio del tempo in agguato nell’ombra della sua nave.

Oltre a questo film d’avventura di fantascienza, Sandler riprenderà anche il ruolo di Nick Spitz Mistero dell’omicidio 2 al fianco di Jennifer Aniston.

Sebbene non si sappia molto su ciò che è in serbo per la seconda puntata, Digital Spy riporta che Sandler e Aniston stavano girando a Parigi e nei Caraibi, due luoghi in cui presumiamo che la coppia dovrà risolvere un altro grande mistero.

Oltre ai luoghi delle riprese, dobbiamo ancora conoscere una sinossi ufficiale, un trailer e una data di uscita per Mistero dell’omicidio 2. Tuttavia, prevediamo che Netflix rilascerà tutte queste informazioni molto presto, soprattutto dopo aver saputo quanto il pubblico desidera ardentemente un altro titolo di Adam Sandler.

Mentre aspetti le anteprime di Astronauta e Mistero dell’omicidio 2assicurati di andare su Netflix per iniziare lo streaming di tutti i titoli con protagonista Adam Sandler, inclusi (ma non limitati a) La settimana di, Il fare troppo, Hubie Halloweened ovviamente, Attività febbrile.