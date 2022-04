Non è mai una buona notizia quando scopri che uno dei tuoi programmi preferiti sta lasciando Netflix. Ti piace avere il lusso di guardare i tuoi spettacoli a tuo piacimento. Ma purtroppo, un’altra serie iconica lascerà presto lo streamer e la partenza di questo show è molto sconvolgente. Tutte e sei le stagioni di Abbazia di Downton dovrebbero lasciare Netflix nel giugno 2022.

Se non hai familiarità con Abbazia di Downton, è una serie drammatica storica britannica ambientata all’inizio del XX secolo. È stato creato da Julian Fellowes e trasmesso su ITV nel Regno Unito e su PBS negli Stati Uniti. La storia segue le vite della ricca e aristocratica famiglia Crawley e dei loro domestici nella casa di campagna edoardiana della famiglia.

Lo spettacolo ha ricevuto il plauso della critica e ha vinto numerosi premi nel corso della sua corsa, tra cui un Primetime Emmy Award per la migliore miniserie o film e un Golden Globe per la migliore miniserie o film per la televisione. Diversi anni dopo che lo spettacolo ha completato la sua corsa, è stato confermato che un adattamento cinematografico era in lavorazione. Il film era intitolato Abbazia di Downton ed è uscito nel 2019. Un secondo film intitolato Downton Abbey: una nuova era è previsto anche il rilascio. Uscirà nel Regno Unito il 29 aprile e negli Stati Uniti il ​​20 maggio.

Molti fan hanno iniziato a rivedere l’intera serie su Netflix per prepararsi al secondo film. Ma ora, i fan dovranno accelerare il processo con una data di partenza in vista.

Quando Downton Abbey lascerà Netflix?

Secondo What’s on Netflix, la serie drammatica storica lascerà Netflix mercoledì 1 giugno 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno per guardare tutte e sei le stagioni sullo streamer è il 31 maggio.

La data di partenza non è sorprendente perché la serie televisiva è stata aggiunta di nuovo allo streamer il 1 giugno 2021. A quanto pare, Netflix ha acquistato i diritti di licenza solo per un anno. Lo streamer probabilmente ha avuto la possibilità di rinnovare il contratto, ma ha scelto di non farlo.

Non preoccuparti! Credo che tu abbia più che abbastanza tempo per trasmettere in streaming l’intera serie prima che lasci Netflix.

Dove vedere in streaming Downton Abbey

Fortunatamente, la serie sarà ancora disponibile per lo streaming su Peacock e Amazon Prime Video. Se preferisci acquistare o noleggiare episodi, puoi farlo su iTunes, Google Play, Vudu e Amazon Instant Video.

starai a guardare? Abbazia di Downton prima che lasci Netflix? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.