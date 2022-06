Quando Cardi B è stato messo a terra per essere andato a una “festa di Hooky”

Cardi B, nota soprattutto per le sue canzoni orecchiabili, WAP e Up, è apparsa di recente Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman. La rapper ha ottenuto un enorme successo negli ultimi anni dal suo debutto nel 2018. È la prima rapper donna a vincere un Grammy per il miglior album rap. Il rapper è diventato sincero con David mentre parlava della sua adolescenza e del suo amore per le feste.

Cardi B era un adolescente ribelle

Secondo lei, una festa hooky è una festa in cui balli e ti droghi, ed è “davvero pessima”. Ha tagliato la scuola un sacco di volte per partecipare a queste feste. Anche se era divertente, doveva assicurarsi che la polizia non li prendesse mai. È sfuggita alla polizia, sì, ma non a sua madre. Sua madre l’ha catturata una volta ed è stata messa a terra. Ha ricordato che è stata messa a terra per la maggior parte della sua vita da adolescente! Cardi B è cresciuto nel Bronx con troppi cugini da contare. Abbastanza stranamente un giorno, si è imbattuta in suo cugino su un treno che stava andando alla sua stessa festa da sballo!

Sua madre l’ha cacciata

Cardi B ammise timidamente di non essere mai stata brava negli studi. E ha sempre dato la priorità alle feste rispetto alla scuola. Uscire con la folla popolare e andare a feste eccitanti era più importante che ottenere A sulla sua pagella. Quando i loro genitori hanno divorziato, le è stato più facile saltare la scuola e fare quello che le piaceva.

Le sue buffonate l’hanno cacciata via, ed è rimasta dal suo ragazzo per un po’. Ma attribuisce a sua madre il merito di averla aiutata a rendersi conto di quanto fosse brava.

“Resta a casa di tua mamma il più a lungo e il più possibile. Credimi, le sue regole non sono così cattive come il mondo reale”, ha sottolineato.

Alla fine è andata al college per placare sua madre, ma ha dovuto abbandonare gli studi a causa di problemi finanziari.

Guarda l’intera intervista qui.

