Quando Breaking Bad lascia Netflix? (rapporto rumoroso)

Breaking Bad è annunciato come uno dei migliori programmi televisivi di tutti i tempi e anche se è andato in onda su AMC, è diventato una parte vitale di Netflix poiché è lì che molte persone lo guardano o sono state presentate allo spettacolo per la prima volta. Oltre a ciò, Netflix ha effettivamente prodotto a Breaking Bad film spin-off chiamato El Camino con protagonista il personaggio di Aaron Paul, Jesse Pinkman.

È un po’ sorprendente che ora ci siano notizie che la serie lascerà Netflix nel prossimo futuro. Ma poi di nuovo, forse non è così sorprendente quando viviamo in un’era di guerre in streaming. Le reti vogliono i diritti per trasmettere in streaming i propri programmi, in particolare uno così popolare come Breaking Bad.

AMC ha lanciato AMC+ alcuni anni fa e sta ancora lavorando per rafforzare la piattaforma. Avere questa serie su ci sarebbe un grande guadagno per loro.

Vox aveva precedentemente segnalato che lo streaming di Netflix Breaking Bad mentre era ancora in onda in realtà ha contribuito a rendere lo spettacolo un così grande successo. Non solo abbiamo ottenuto El Caminoma la serie spin-off Meglio chiamare Saulo ha anche avuto un enorme successo e ha ricevuto notevoli consensi dalla critica, proprio come la serie madre.

Quando Breaking Bad lascia Netflix?

Secondo un’indagine congiunta di What’s On Netflix e The Wrap, sembra Breaking Bad dovrebbe lasciare Netflix nel febbraio 2025.

Per cosa c’è su Netflix:

Le nostre informazioni suggeriscono che Netflix perderà tutte e cinque le stagioni di Breaking Bad non appena il 10 febbraio 2025. Secondo la nostra ricerca, questa data si applica sia agli Stati Uniti che a tutte le altre regioni internazionali.

Ora questi rapporti preliminari sono molto presto, il 2025 è ancora lontano e molte cose potrebbero cambiare da qui ad allora. Netflix potrebbe arrivare a un nuovo accordo con Sony Pictures Television che consente loro di mantenere la licenza di streaming per la serie, o forse anche di condividerla con un altro servizio di streaming, come AMC+.

È troppo presto per dirlo con certezza, ma è qualcosa da tenere a mente se hai rimandato la visione dello spettacolo per qualsiasi motivo.