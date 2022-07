Quando Blake Lively ha celebrato il successo Netflix di Ryan Reynolds nel modo più isterico possibile

C’è qualcosa nei film di Ryan Reynolds che li rende diversi da tutti gli altri. E Il progetto Adams cade perfettamente in quella linea. È indiscutibilmente affascinante e sembra ritrovarsi sempre più bloccato nella sua stessa curva temporale di jibbing. È meno un colpo di pura energia direttamente al cervello e più un film che mira al cuore in un modo tipo Reynolds. Bene, la quantità di amore che il film ha ricevuto spiega tutto. E non solo i fan, ma anche Reynolds ha conquistato il cuore di sua moglie con il suo nuovo film di fantascienza.

Non appena il film è arrivato sulla piattaforma Netflix, è arrivato ai film più visti di Netflix di tutti i tempi. Questo ha dato il via al terzo progetto di successo di Ryan Reynolds sul gigante dello streaming dopo 6 Sottoterrache ha preso la nona polizia, e Avviso rossoche detiene l’invidiabile primo posto. Avviso rosso ha 364 milioni di ore di visualizzazione su Netflix durante i primi 28 giorni in cui era accessibile, rispetto a Il progetto Adam 209,7 milioni (e oltre). Estrazione, Bird Boxe L’irlandese sono alcuni altri popolari film Netflix che seguono.

Beh, non c’è da stupirsi Piscina morta star ha catapultato a una tale enorme fama di Netflix. Tuttavia, per di più, interessante è come Blake Lively, la splendida attrice di Gossip Girl e la moglie di Reynolds, ha reso questo traguardo storico (e istetico) sul suo Instagram.

Blake Lively è parzialmente responsabile del successo di Ryan Reynolds

Secondo il post Instagram di Blake Lively, lei è in parte responsabile di un così grande pubblico e fandom di Il progetto Adam. Beh, lei è la moglie, non posso nemmeno negarlo. Il progetto Adam la popolarità è aumentata dal primo post su Instagram di Blake Lively. Quindi sembra che l’abbia visto di nuovo. Sì, ti è permesso ridere un po’; ha sicuramente un modo creativo per rendere esilaranti le sue didascalie su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively)

Neanche lei è sola; secondo il regista Shawn Levy (con il quale Ryan Reynolds aveva già lavorato in Free Guy), 25% di Il progetto Adam gli spettatori sono tornati su Netflix per guardarlo di nuovo. Ha definito la reazione entusiasta del pubblico a “gioiosa sorpresa.Ryan Reynolds e Shawn Levy si uniranno per l’atteso Deadpool 3 e quello prodotto dalla Disney Ragazzo libero Continuazione.

Hai visto il film di fantascienza di Ryan Reynolds Il progetto Adam ancora? In caso contrario, puoi sempre trasmetterlo in streaming su Netflix. Se ti è piaciuto il film, ecco un intero elenco di altri film simili per trascorrere un felice fine settimana.

