Quando Billie Eilish ha fatto singhiozzare Selena Gomez sulla sua canzone del 2019

Le più grandi star dell’industria musicale del nostro tempo sono conosciute dal livello in cui il loro pubblico è in grado di risuonare con le loro opere. Che si tratti della cinque volte detentrice del titolo ai Grammy Billie Eilish, della sensazione globale Selena Gomez o della regina dell’industria, Rihana, tutti i loro pezzi parlano di una sostanza immacolata. Ma lo sapevi che alcuni di loro sono ammiratori delle stelle tra loro anche più grandi di noi?

Sì, avete letto bene. Ciò è vero quando il I Maghi di Waverly star che lei stessa ha vinto legioni di giovani fan una volta rivelata la sua predilezione per gli altri cantanti. In un’intervista online con Apple Music Zane Lowe, la star ha rivelato quanto sia una fan è per cantanti di successo come Billie Eilish e Rihanna. Ecco cosa ha detto.

Selena parla del pezzo di Billie Eilish del 2019 che l’ha fatta piangere

Mentre la apre A casa playlist, Selena ha arruolato alcune delle sue canzoni preferite che includevano Tutto quello che volevo di Eilish. Evidentemente ha rivelato la comprensione che Billie ha che si riflette nei suoi pezzi. “Come lei già sa,esclamò Selena. La cantante ha anche affermato di potersi relazionare così tanto con la canzone che l’ha resa “singhiozzare” mentre lo ascolti.

Lo ha ulteriormente sottolineato Eilish aveva la perfetta consapevolezza di cosa potesse essere l’industria musicale. Rispondendo al prossimo giro di domande, Selena non poteva fermarsi ma sgorgare sui capolavori di Rihana. Gomez ha detto con piena passione ed entusiasmo di essere stata una irriducibile Rihana stan dall’inizio di “SOS fino ad oggi”.

La star acclamata in tutto il mondo che ora ha raggiunto i trent’anni è stata recentemente famosa per il suo prossimo documentario Apple. Il libro di memorie basato sulla vita reale si concentrerebbe su di lei “Unico crudo e intimo” durata della vita di sei anni. Il film dovrebbe arrivare su Netflix il 4 novembre quest’anno.

