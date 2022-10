Quando arriveranno le stagioni 1 e 2 di Girls5eva su Netflix?

Hai sentito la grande notizia? Ragazze5eva vivrà per cantare un’altra canzone e le regine del ritorno lo faranno su Netflix! La serie comica originale di Peacock è stata salvata da Netflix per la terza stagione dopo aver mandato in onda due stagioni criminalmente sottovalutate sullo streamer della NBC.

Come riportato da Deadline, Ragazze5eva era stato tranquillamente cancellato da Peacock dopo il finale della seconda stagione di giugno 2022, ma Netflix è intervenuto per dare alla serie comica una seconda possibilità e una nuova vita. Netflix sarà ora la casa di streaming esclusiva per Ragazze5eva stagione 3.

Ma cosa accadrà alle prime due stagioni della serie? Verranno rimossi da Peacock? Stanno arrivando su Netflix? Le prime due stagioni continueranno ad essere disponibili su Peacock, ma saranno disponibili anche su Netflix. Entrambi gli streamer condivideranno le stagioni 1 e 2.

Sebbene Netflix non abbia indicato quando inizieranno le riprese della nuova stagione della serie, e quindi la premiere, lo streamer ha promesso che è in arrivo. Inoltre, le prime due stagioni arriveranno presto. Ma quanto presto gli abbonati Netflix possono aspettarsi di guardare in modo abbuffato Ragazze5eva?

Quando potrebbe Girls5eva arrivare su Netflix?

Netflix non ha fornito una data di uscita ufficiale per Ragazze5eva le stagioni 1 e 2 al momento dell’annuncio del ritiro, ma possiamo aspettarci che le prime due stagioni arrivino sullo streamer qualche tempo prima dell’uscita della stagione 3.

Probabilmente, le stagioni 1 e 2 potrebbero iniziare in streaming con un preavviso. Ci piacerebbe vedere la serie fare il suo arrivo su Netflix prima piuttosto che dopo per aiutare a promuovere il suo pubblico Netflix e creare aspettative per l’uscita della stagione 2.

Per ora, terremo le dita incrociate per un’uscita prima della fine del 2022, ma se la serie non raggiunge la nostra lista di controllo a novembre o dicembre, vedremo sicuramente la commedia fare il suo debutto su Netflix nel 2023. Ancora una volta, speriamo il prima possibile.

Resta sintonizzato per saperne di più Ragazze5eva notizie e aggiornamenti da Netflix Life!