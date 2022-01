Quando arriverà “Uncharted” di Tom Holland su Netflix?

Uno dei tanti film Sony che si faranno strada su Netflix durante la prima finestra di pagamento è Inesplorato ma quando puoi aspettarti che ciò accada e quali regioni includerà? Diamo un’occhiata.

Basato sui videogiochi PlayStation che hanno rilasciato varie voci negli ultimi dieci anni circa, il film vedrà Tom Holland interpretare il ruolo di Nathan Drake. Nathan è un leggendario cacciatore di fortuna nei giochi sviluppati da NaughtyDog.

Accanto a Holland ci saranno Mark Wahlberg nei panni di Sully, Sophia Taylor Ali nei panni di Chloe e Tati Gabrielle nei panni di Braddock. C’è molto di più noto sul film Uncharted, ma puoi vedere un’anteprima completa per quello compilato da GamesRadar qui.

Un nuovo anno. Ci aspetta una nuova avventura. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy — Uncharted (@unchartedmovie) 1 gennaio 2021

Quando uscirà Sony Uncharted nei cinema?

Allo stato attuale, Sony prevede di rilasciare Inesplorato il 18 febbraio 2022 (sebbene fosse originariamente previsto per luglio 2021 e di nuovo ritardato di recente dall’11 al 18 febbraio) il che significa che possiamo applicare le nostre abilità super matematiche (aggiungendo un numero di giorni a una data) e determinare approssimativamente quando potremmo aspettarci quello di Tom Holland Inesplorato per colpire Netflix.

Quando sarà Uncharted su Netflix?

Come accennato in precedenza, non siamo a conoscenza del numero esatto di giorni, ma utilizzando le versioni di Starz in passato, può essere compreso tra 150 e 223 giorni. Ciò significa che ci aspettiamo Netflix trasmetterà il film tra la metà di luglio 2022 e la fine di settembre 2022.

Netflix dovrebbe quindi trasmettere il film per 18 mesi prima di lasciare il servizio per il vario assortimento di servizi della Disney (anche se in questo caso sospettiamo che uscirà su Hulu).

Altre regioni Netflix verranno inesplorate?

Al momento, non siamo a conoscenza di alcun accordo aggiuntivo per altre regioni di Netflix al di fuori degli Stati Uniti. Molte regioni in questo momento, tuttavia, hanno diritti di seconda finestra sull’output di Sony. Ciò significherebbe che vedresti il ​​film aggiunto alla fine del 2023 o all’inizio del 2024, ma questa è solo una speculazione.

Abbiamo anche rilasciato stime sulla data per alcuni altri film Sony destinati a raggiungere Netflix negli Stati Uniti come parte del vasto nuovo accordo, tra cui Morbio (che sarà il primo film ad arrivare come parte dell’accordo) e Spider-Man: Nel verso del ragno 2.

Fino all’uscita del film di Sony, consigliamo vivamente di guardare il ruolo di Nathan Filion nel ruolo in questo cortometraggio su YouTube che è stato caricato nel 2019. È epico.

Non vedi l’ora di Tom Holland’s Inesplorato colpisce Netflix?