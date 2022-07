Quando arriverà Uncharted con Tom Holland su Netflix?

Il Inesplorato il film con Tom Holland è facilmente uno dei film più attesi in uscita su Netflix e molti fan sono più che ansiosi di sapere quando il film, basato sul popolare franchise di videogiochi con lo stesso nome, arriverà in streaming servizio.

Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2022, funge da prequel dei giochi e il Uomo Ragno l’attore interpreta una versione più giovane del personaggio principale della proprietà, Drake. La narrazione rivela dettagli importanti su come è diventato amico di Sully, interpretato da Mark Wahlberg.

Nel cast del film ci sono anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. Il film è diretto da Ruben Fleischer, che i fan riconosceranno dal suo lavoro su The Zombielandia film e Veleno.

L’8 aprile 2020, Variety ha annunciato che Sony e Netflix avevano stretto un accordo da studio a streamer del valore di circa $ 1 miliardo. La potenza dello streaming ora ha i diritti esclusivi negli Stati Uniti per lo streaming delle uscite cinematografiche di Sony Pictures nella prima finestra di pay-TV che inizia con la loro lista di film del 2022, che include Inesplorato.

Quando sarà disponibile su Netflix Uncharted con Tom Holland?

Secondo The Hollywood Reporter, la tipica finestra di pagamento per un film che segue un’uscita nelle sale e una finestra di home entertainment è di circa 18 mesi. Ciò significherebbe dopo Inesplorato uscirà il 18 febbraio 2022, arriverà poi su Netflix nel 2023.

Tuttavia, Netflix lo ha annunciato Inesplorato sarebbe stato rilasciato sulla piattaforma venerdì 15 luglio. Sfortunatamente, il film è stato silenziosamente ritirato dall’uscita programmata di luglio e, secondo la sua pagina sul sito ufficiale di Netflix, ora inizierà lo streaming venerdì 19 agosto.

Altri film entusiasmanti che faranno anche parte dell’accordo con la Sony includono Spider-Man: Nel verso del ragno 2, Morbioe Treno ad alta velocità. Nuovo Uomo Ragno e Veleno i film sono anche nel mix in fondo alla linea dopo Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa e Venom: Che ci sia carneficina. Quei due titoli sono stati rilasciati nel 2021 e non fanno parte del patto.

Anche Netflix ha tirato Umma con Sandra Oh dal programma di rilascio di luglio. I ritardi inspiegabili potrebbero anche avere un impatto sulle versioni Netflix di Morbio e Dove cantano i Crawdad, ma dovremo aspettare e vedere quando altri film Sony verranno aggiunti alla formazione di Netflix.

È un ottimo momento per essere uno dei 204 milioni di abbonati a Netflix e Inesplorato con Tom Holland sarà senza dubbio una bella aggiunta a una libreria già impressionante quando arriverà al servizio nell’agosto 2022.