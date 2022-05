Quando arriverà su Netflix il volume 2 della stagione 4 di Stranger Things?

Il primo volume della quarta stagione di Cose più strane valeva più che i tre anni di attesa. Se sei come noi e hai abbuffato il primo volume il primo giorno di uscita, ti starai chiedendo quando arriverà il volume 2 su Netflix. Per fortuna l’attesa non è così lunga, dovrai solo aspettare fino a luglio per vedere la conclusione della stagione 4.

L’abbiamo visto con Ozark, Rapina di denaro, Luciferoe adesso Cose più straneNetflix non ha paura di dividere le stagioni dei suoi programmi più popolari.

Il 2022 è stato finora una lotta per Netflix, il che significa che i tempi per l’uscita di una nuovissima stagione di Stranger Things non potrebbero essere migliori. Con altri episodi in arrivo a luglio, Netflix manterrà sicuramente Cose più strane sulla bocca degli abbonati per i prossimi mesi.

Quando è Cose più strane stagione 4 volume 2 in arrivo su Netflix?

È già stato confermato che la stagione 4 volume 2 di Stranger Things sarà pubblicata su Netflix Venerdì 1 luglio 2022.

Domande e cosa aspettarsi da Cose più strane stagione 4 volume 2

*AVVISO SPOILER PER LA STAGIONE 4 VOLUME 1*

Dov’è il Mindflayer?

Dalla seconda stagione, il Mindflayer è stato un pericolo sempre presente per Hawkins, nell’Indiana e, in definitiva, per il mondo. Tuttavia, dopo la sua sconfitta nella battaglia di Starcourt, il Mindflayer è scomparso e da allora non si è più rivelato al mondo.

Allora, dov’è? Dopo una sconfitta così pesante è probabile che il Mindflayer stia aspettando il suo momento all’interno del Sottosopra, recuperando il suo potere prima di tentare un’altra invasione degli Hawkins.

C’è anche la possibilità che un pezzo del Mindflayer sia finito nelle mani dei russi, come mostrato nell’anteprima del volume 2 che rivela un’esibizione estremamente morbosa di creature sottosopra catturate e o uccise dai russi. Una di queste creature intrappolate dietro un vetro dall’aspetto estremamente resistente è la foschia e il fumo familiari ai Mindflayer.

Il numero 001/Vecna ​​è il Mindflayer?

Vecna ​​alias 001 non è il Mindflayer, ma ciò non significa che non sia meno pericoloso. Anche se non è stato confermato, non sembra che Vecna ​​stia lavorando per il Mindflayer e abbia i suoi secondi fini come sradicare gli umani.

Non ci metteremmo oltre il Mindflayer per prendere il controllo del caos che ne deriva e colpire quando meno tutti se lo aspettano.

Come faranno Hopper, Joyce e Murray a tornare a casa dalla Russia?

Dato che Hopper è stato in grado di utilizzare uno dei cancelli per passare da una parte all’altra del mondo, non è al di là del regno della ragione che il trio possa semplicemente usare un metodo simile per tornare a Hawkins, Indiana, USA .

In vero stile Hopper, ci aspettiamo che faccia un ritorno trionfante e drammaticamente eroico su Hawkins quando è più necessario.

Riuscirà Eleven a tornare a casa da Hawkins in tempo?

Undici ricordare cosa è successo a lei e agli altri bambini per mano di 001 l’ha aiutata a riscoprire i suoi poteri. Ma prima che Undici possa usare i suoi poteri per aiutare i suoi amici a Hawkins, c’è la piccola questione del generale degli Stati Uniti che è determinato a rintracciarla e ucciderla, incolpandola erroneamente per le morti a Hawkins.

Mike, Will, Jonathan e Argyle si stanno dirigendo verso il Nevada, dove si tiene Eleven, ma arriveranno in tempo?

Riuscirà Nancy a sopravvivere?

Le scene sono mostrate nell’anteprima del volume 2 per rispondere a questa domanda, ma ciò non significa che non morirà prima della fine della stagione 4.

Questa domanda si estende anche al resto del cast che è sopravvissuto a molti incontri mortali grazie all’armatura della trama. Non ci aspettiamo un massacro, tuttavia, per mantenere alta la tensione e mostrare le conseguenze delle azioni di tutti potrebbe essere giunto il momento che uno dei cast principali ne prenda uno per la squadra.

Quali sono i tempi di esecuzione degli episodi della stagione 4 volume 2?

Con solo due episodi alla fine, gli abbonati avranno in serbo per loro altri lungometraggi:

Episodio 8 – Papà – 85 Minuti

– Papà – 85 Minuti Episodio 9 – The Piggyback – 150 minuti

Con 150 minuti, il finale della stagione 4 è il più lungo nella storia dello show e più lungo di molti film di successo!

Non vedi l'ora che arrivi il rilascio di Cose più strane stagione 4 volume 2 su Netflix?