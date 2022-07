Netflix è stato impegnato nella produzione di grandi documentari su alcune delle celebrità più famose. Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati sull’icona degli anni ’50/’60 e Metà tempo che documentano il viaggio della tripla minaccia di Jennifer Lopez sono stati recentemente pubblicati sullo streamer. Ora è il turno della cantante e compositrice Shania Twain di entrare sotto i riflettori del documentario!

Secondo Variety, il documentario del cantante di musica country, Non solo una ragazza, mostrerà al pubblico i suoi umili inizi in Ontario, Canada, dove è cresciuta povera. Daremo un’occhiata alla firma iniziale dell’etichetta discografica di Twain a Nashville, al suo momento decisivo per la carriera dell’incontro con il suo futuro marito e produttore rock Mutt Lange e ai filmati delle sessioni in studio nel corso degli anni. La stessa Twain sarà anche seduta per un’intervista per fornire spunti e discutere del suo prossimo sesto album.

Il cantante e musicista Lionel Richie, Diplo, Avril Lavigne, tra gli altri, sono alcune delle voci ospiti che saranno presenti nel film in uscita, riporta il notiziario. Quindi, quando arriverà il documentario sul cantante di “Any Man of Mine” sul servizio di streaming?

Quando arriverà su Netflix il documentario di Shania Twain Not Just a Girl?

Non solo una ragazza uscirà martedì 26 luglio su Netflix. È più che probabile che inizi lo streaming alle 00:00 PT / 3:00 ET, quando il gigante dello streaming di solito condivide i suoi nuovi contenuti.

Twain ha venduto oltre 100 milioni di dischi, rendendola l’artista femminile più venduta nella storia della musica country e una delle artiste musicali più vendute di tutti i tempi. È diventata famosa con il suo secondo album in studio La donna in me nel 1995. Ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo e le è valso un Grammy Award. Il cantante detiene attualmente cinque Grammy!

Siete curiosi di vedere il nuovo documentario? Lo controllerai? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

