Quando arriverà la stagione 9 di “The Blacklist” su Netflix?

Affinandoti a 200 episodi, La lista nera è la serie drammatica poliziesca della NBC che risiede su Netflix in molte regioni del mondo. Netflix Canada ha appena ricevuto la stagione 9 e Netflix USA riceverà la nona stagione nell’ottobre 2022.

James Spader continua a interpretare Raymond Reddington, un ex criminale diventato informatore dell’FBI che ha aiutato le autorità a catturare innumerevoli criminali importanti nel corso degli anni.

Dall’inizio dello spettacolo, Netflix ha portato lo spettacolo in molte regioni (più su questo sotto), secondo quanto riferito, pagando fino a $ 2 milioni per episodio.

La stagione 9 è iniziata in onda il 21 ottobre 2021, ma in particolare ha visto la partenza del creatore della serie, Jon Bokenkamp, ​​in questa stagione.

La stagione 9 di Blacklist sarà composta da 22 episodi con il finale di stagione in onda il 27 maggio. Anche il futuro dello spettacolo è sicuro con la conferma della stagione 10 che dovrebbe essere presentata in anteprima nella mezza stagione 2022-2023.

Quando la stagione 9 di La lista nera sarà su Netflix dipende interamente da dove vivi, quindi tuffiamoci in ciascuno dei tre gruppi. Quelli che ricevono episodi settimanali, quelli che ricevono la stagione tutta in una volta e quelli che no.

Alcune regioni Netflix ricevono episodi settimanali di The Blacklist

Alcune regioni di Netflix hanno la fortuna di ricevere episodi settimanali di La lista nera.

Regioni Netflix che ricevono episodi settimanali di La lista nera e continuerà a farlo fino alla fine di maggio 2022 includono:

Netflix India

Israele

Corea del Sud

Ungheria

Polonia

Russia

Portogallo

Slovacchia

Romania

Programma di uscita di Netflix per la stagione 9 della lista nera

Per quasi tutte le altre regioni, dovrai aspettare la stagione 9 di La lista nera.

Per Netflix negli Stati Uniti e in Canada, dovrai aspettare fino al termine della stagione 9, più qualche mese dopo. Stavamo prevedendo settembre o ottobre 2022 e avevamo ragione.

Tutta la stagione 8 è stata aggiunta a Netflix negli Stati Uniti il ​​6 ottobre 2021, con l’uscita dell’intera stagione dall’app NBC il 22 ottobre 2021. Tutte le stagioni precedenti prima della stagione 8 sono arrivate a Netflix CA e Stati Uniti a settembre.

Netflix Canada ha ricevuto tutta la stagione 9 il 21 settembre

Netflix negli Stati Uniti riceverà La lista nera stagione 9 il 6 ottobre

Alcune altre regioni mancano ancora della stagione 8, inclusi alcuni paesi europei e l’America Latina. Dovresti ottenere la stagione 8 nel 2022 con la stagione 9 che cadrà nel 2023.

Perché The Blacklist non è su Netflix nel Regno Unito

La maggior parte di Netflix trasporta La lista nera con alcune notevoli eccezioni.

L’eccezione più grande è Netflix UK che non ha accesso allo spettacolo perché i diritti (sia di trasmissione che di streaming) sono stati venduti a Sky.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 9 di La lista nera su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.