Quando arriverà la stagione 4?

MANIFEST — “Water Landing” Episodio 305 — Nella foto: Josh Dallas nei panni di Ben Stone — (Foto di: Peter Kramer/NBC)

È stato un anno interessante per Manifesto fan. Pochi giorni prima del finale della terza stagione, la NBC ha scioccato i fan cancellando la serie che ha dato il via agli sforzi di #SaveManifest.

Dopo mesi di campagna attiva, Netflix e Warner Bros. hanno stretto un accordo per salvare lo spettacolo dalla cancellazione con Netflix utilizzando 828 Day 2021 per annunciare di aver rinnovato la serie per una quarta e ultima stagione di 20 episodi.

Dal momento in cui Netflix si è fatto avanti per salvare Manifesto dopo la sua cancellazione alla NBC, i Manifesters hanno atteso con ansia l’arrivo di Manifesto stagione 4 e il team creativo dietro la serie ha lavorato duramente per portare ai fan nuovi episodi della serie!

Ora il loro duro lavoro sta finalmente per giungere a buon fine poiché la prima parte della quarta stagione dello show arriverà su Netflix questo autunno!

Data di uscita di Manifest stagione 4

Per celebrare l’828 Day 2022, Netflix ha confermato Manifesto la stagione 4 arriverà il 4 novembre con l’uscita della prima parte della stagione 4! Come precedentemente annunciato da Netflix, la stagione sarà pubblicata in due parti, il che significa che la prima parte in arrivo il 4 novembre sarà composta da 10 episodi con la seconda parte che uscirà in una data non ancora confermata.

È una data adatta per la serie, dato che è stato il 4 novembre che il volo Montego Air 828 è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di Stewart a Newburgh, NY… cinque anni dopo la scomparsa dell’aereo, il 7 aprile 2013.

Con una data di uscita ora confermata, il conto alla rovescia per il 4 novembre è ufficialmente iniziato mentre guardiamo avanti all’arrivo del primo lotto di episodi originali di Netflix e finalmente alle risposte alle domande scottanti del finale della stagione 3!

Manifesto le stagioni 1-3 sono ora in streaming su Netflix.