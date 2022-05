Mi dispiace per i fan del Roswell riavviare Roswell, Nuovo Messico. La CW ha recentemente cancellato più spettacoli e Roswell, Nuovo Messico era tra loro. La buona notizia è che i fan hanno ancora Roswell, Nuovo Messico stagione 4 da guardare al futuro, e si spera che gli sceneggiatori abbiano avvertito che sarebbe stata l’ultima stagione e siano stati in grado di darle un finale adeguato.

Ma non ci sarà la quinta stagione su The CW. Per coloro che amano lo spettacolo, potresti essere curioso di sapere quando la quarta stagione sarà presentata in anteprima su Netflix e quali sono le probabilità che Netflix salvi la serie. Analizziamo queste domande e altre ancora di seguito.

Quando arriverà la stagione 4 di Roswell, New Mexico su Netflix?

La quarta (e ora ultima) stagione di Roswell, Nuovo Messico sarà presentato in anteprima su The CW il 6 giugno 2022. La stagione 4 sarà composta da 13 episodi in totale e dovrebbe completare la sua corsa il 29 agosto 2022.

Se non ci sono improvvisi cambiamenti di programma, ciò significherebbe che i fan dovrebbero aspettarsi di vedere la quarta stagione iniziare in streaming su Netflix a settembre 2022. Gli spettacoli CW fanno ancora parte dell’accordo Netflix/CW di solito vengono trasmessi in streaming circa otto giorni dopo il finale, anche se a volte c’è un ritardo.

I fan internazionali probabilmente non vedranno Roswell sui loro account Netflix presto, purtroppo, poiché lo spettacolo non è stato venduto alla maggior parte dei mercati al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, sembra che i fan internazionali possano anticipare la serie su HBO Max in futuro se non è già lì. Non è chiaro quando la stagione 4 arriverà su HBO Max, in quel caso.

Negli Stati Uniti, gli spettacoli nell’ambito dell’accordo Netflix/CW non si sposteranno su HBO Max per qualche altro anno.

Perché The CW ha cancellato Roswell, New Mexico?

Una volta considerata la rete che non ha cancellato nulla, The CW sta attraversando un periodo di ridimensionamento a causa dell’imminente vendita. Sette spettacoli sono stati eliminati all’inizio di questa settimana e Roswell, Nuovo Messico era tra loro.

La rete non ha detto perché lo spettacolo è stato cancellato, ma possiamo presumere che le valutazioni non fossero all’altezza. Le uniche serie rinnovate sono state quelle con le migliori prestazioni sulla rete in difficoltà.

Netflix potrebbe salvare Roswell, nel New Mexico?

Anche se Netflix attualmente ha in licenza Roswell, Nuovo Messico, non è probabile che la piattaforma di streaming salverà lo spettacolo. La CW non è l’unica a tentare di ridimensionare. Netflix sta anche restringendo il budget ed essendo meno liberale con ciò che rinnova su un servizio che cancella già la maggior parte dei suoi contenuti dopo una o due stagioni. Inoltre, Netflix potrebbe essersi guadagnato la reputazione di salvare gli spettacoli nei primi giorni, ma i dirigenti Netflix raramente salvano più le serie.