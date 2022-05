Quando arriverà la stagione 4 di Legacies su Netflix? La serie è stata cancellata?

L’attesa per Legacy stagione 4 per essere rilasciato su Netflix continua per il momento.

C’è stato un ritardo prima che la stagione 3 del popolare show CW per adolescenti soprannaturale fosse pubblicato sullo streamer, e naturalmente molti si chiedono se ci saranno battute d’arresto con l’uscita di Legacy stagione 4 su Netflix. Siamo qui per rispondere a tutte le tue domande scottanti e fornire gli ultimi aggiornamenti.

Sfortunatamente, questa volta non sono tutte buone notizie! Quindi preparati per un po’ di crepacuore…

Quando arriverà la stagione 4 di Legacies su Netflix?

Innanzitutto per una buona notizia! Legacy stagione 4 sarà sicuramente su Netflix!

Per ora non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma siamo sicuri che cambierà anche molto presto. Presumiamo che l’ultima stagione sarà su Netflix entro la fine di giugno (al massimo a luglio), possibilmente il 24 o 25 giugno. Certo, potremmo sbagliarci, dato che la stagione 3 è stata posticipata, ma ci sentiamo piuttosto ottimisti. Come mai? Bene…

Secondo il precedente accordo di Netflix e The CW, che secondo What’s On Netflix è terminato nel 2019, lo streamer ha ancora i diritti sull’ultima stagione di Eredità.

In passato, ciò di solito significava che la nuova stagione sarebbe stata disponibile per lo streaming su Netflix da circa otto a nove giorni dopo il finale di stagione. primo è stato presentato in anteprima su The CW.

Quindi, se è così Legacy stagione 4, ciò potrebbe significare che gli episodi più recenti verranno aggiunti alla libreria solo pochi giorni dopo la prima originale del 16 giugno. Le dita incrociate le spalle alla normale programmazione!

Legacies è stato cancellato?

Ora .. alle cattive notizie. Sì. Purtroppo, dopo 13 anni e due spin-off, la I diari del vampiro il franchising sta per finire. Secondo Scadenza, Legacy stagione 4 sarà l’ultima stagione dell’adolescente soprannaturale dopo che The CW ha rivelato di aver deciso di eliminare questo spettacolo e molti altri preferiti dai fan (come Dynasty!).

Non sorprende che la notizia sia stata devastante per i fan del franchise soprannaturale con molti che si sono rivolti ai loro social media per condividere il loro sgomento e giurando di “boicottare la CW”, chiedendo anche ad altri streamer e reti di salvare la serie, l’hashtag “Save Legacies” trend su Twitter.

A questo punto, non è noto se uno streamer o una rete interverranno per salvare Eredità. Ma una cosa è certa, ed è che non siamo ancora pronti a dire addio al I diari del vampiro franchising ancora. Quindi terremo le dita incrociate per un miracolo, forse qualcuno volere salvare la serie, o forse è il momento di un nuovo spin-off? Se tutto va bene, impareremo presto cosa riserva il futuro.