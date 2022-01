Quando arriverà la stagione 19 di Grey’s Anatomy su Netflix?

Non è un segreto Grey’s Anatomy è uno dei preferiti duraturi più popolari in televisione. Dopo quasi 20 anni di un’incredibile corsa su ABC, il dramma medico più longevo non mostra segni di rallentamento poiché Grey’s Anatomy la stagione 19 è stata ufficialmente ordinata.

Stagione dopo stagione, è stata una domanda se la serie sarebbe finalmente giunta al termine e quando. Ellen Pompeo, che ha guidato la serie nei panni della protagonista Meredith Gray sin dalla sua prima nel 2005, ha alimentato quelle voci sul finale per anni, anche prima del rinnovo più recente.

Ma tutto è bene quel che finisce bene per Meredith Gray ed Ellen Pompeo poiché la star ha firmato un nuovo contratto di un anno per riprendere il suo ruolo e assumere un nuovo ruolo di produttrice esecutiva. L’11 gennaio, il presidente della ABC Craig Erwich ha dichiarato che il futuro della serie dipende da Pompeo, dalla showrunner Krista Vernoff e dalla creatrice Shonda Rhimes.

Naturalmente, a breve termine, quel futuro include Grey’s Anatomy stagione 19 dopo la diciottesima stagione in autunno. Quando debutterà la prossima stagione su ABC e quando i fan potranno guardare i nuovi episodi su Netflix?

Grey’s Anatomy stagione 19

A partire da gennaio 2022, ABC non ha annunciato il Grey’s Anatomy data della premiere della stagione 19, anche se possiamo presumere che la serie tornerà alla fine di settembre 2022, salvo ulteriori battute d’arresto legate alla pandemia.

In passato, nuove stagioni di Grey’s Anatomy sono arrivati ​​su Netflix circa un mese dopo la data del finale televisivo. A seconda di quanti episodi conterrà la stagione 19, quegli episodi dovrebbero arrivare allo streamer intorno a giugno 2022. Questa è una stima e potrebbe cambiare quando la ABC annuncerà i dettagli ufficiali.

Ultimamente, ci sono state voci che Grey’s Anatomy potrebbe lasciare Netflix, potenzialmente per il servizio di streaming di proprietà della Disney Hulu, anche se non sembra accadrà presto. Tuttavia, è una possibilità nel prossimo futuro, se la serie dovesse finire.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sulla stagione 19 di Grey’s Anatomy da Netflix Life!