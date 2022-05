Quando arriverà la stagione 18 di Grey’s Anatomy su Netflix?

Grey’s Anatomy, lo spettacolo ABC più longevo di tutti i tempi sta attraversando la sua diciottesima stagione e dovrebbe concludersi il 26 maggio 2022. Successivamente, lo spettacolo dovrebbe arrivare su Netflix. Di seguito, ti guideremo quando puoi aspettarti Grey’s Anatomy stagione 18 da aggiungere su Netflix in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

Debutta il 30 settembre 2021 la nuova stagione di Grey’s Anatomy è composto da 20 episodi e dura fino alla fine di maggio.

Questa stagione vede anche in particolare la partenza di alcuni pilastri della serie tra cui Jesse Williams, Giacomo Gianniotti e Greg Germann. Non sono tutte cattive notizie, tuttavia, Kate Walsh è tornata in particolare per un cameo nella stagione 18.

Quando Grey’s Anatomy S18 sarà su Netflix negli Stati Uniti?

La buona notizia è che il Grey’s Anatomy il programma di rilascio su Netflix è stato molto coerente nel corso degli anni. Pertanto, possiamo fornire una previsione abbastanza accurata su quando la stagione 18 sarà su Netflix.

Ogni stagione degli ultimi anni è arrivata a maggio (nel caso della stagione 16), giugno o al massimo a luglio (come nel caso della stagione 17).

L’anno scorso, la stagione 17 è arrivata esattamente un mese dopo aver terminato il confezionamento.

Dato che lo spettacolo si attiene al suo programma di rete familiare, ci aspettiamo ancora una volta che lo sia disponibile negli Stati Uniti da giugno a luglio 2022.

Se arriverà esattamente un mese dopo il finale della stagione 18, sarà il 23 giugno 2022 quando lo vedremo atterrare, ma vi terremo aggiornati.

Grey’s Anatomy è su Netflix a livello internazionale?

Inizialmente ci aspettavamo che Netflix in America Latina, Canada e alcune regioni asiatiche ricevesse la stagione 18 di Grey’s Anatomy più o meno nello stesso periodo degli Stati Uniti nel 2022.

Tuttavia, sembra che non sia più così poiché siamo stati avvisati che la serie, in effetti, sta lasciando Netflix a livello internazionale. Come riportato, una serie di grandi programmi Disney (per lo più attraverso il 20° banner televisivo) lasceranno Netflix a livello internazionale il 1° gennaio 2022. Ciò include ogni stagione di Grey’s Anatomy in partenza il 1 gennaio.

Se sei al di fuori di queste regioni, è altamente improbabile che Netflix porti avanti lo spettacolo. Invece, la Disney ha deciso di rendere disponibile la serie come parte dell’offerta Disney+ Star.

Grey’s Anatomy lascerà Netflix?

Nonostante le numerose segnalazioni, non sembra Grey’s Anatomy lascerà Netflix a breve. La Disney (la società madre della ABC) ha per lo più ritirato i suoi contenuti da Netflix, ma sembra che l’accordo legacy sia stato raggiunto Grey’s Anatomy lo manterrà in streaming per il prevedibile.

Vale anche la pena notare che il Grey’s Anatomy scorporo Pratica privata ha lasciato Netflix negli Stati Uniti nel dicembre 2021 dopo due anni.

Se stai cercando un po’ più di magia Shonda Rhimes su Netflix, ora hai alcune altre opzioni. Bridgerton è stato il più grande spettacolo a debuttare da Shondaland finora, ma La sedia è anche un titolo solido da tenere d’occhio data l’inclusione di Sandra Oh.

Puoi anche vedere cos’altro dovrebbe uscire da Shondaland tramite la nostra anteprima dedicata della sua lista.

Non vedi l’ora di guardare la nuova stagione di Grey’s Anatomy su Netflix? Aspetterai la sua uscita su Netflix o troverai prima altre strade da guardare? Facci sapere in basso.