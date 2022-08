Quando arriverà la settima stagione di “Riverdale” su Netflix?

Riverdale sta tornando per un ultimo rodeo. A partire dal 2017, la stagione 7 sarà l’ultima stagione dell’adattamento di Archie Comics e arriverà su Netflix in tutto il mondo nel 2023.

Secondo TVLine, non vedremo lo spettacolo tornare nel 2022 ma invece lo faremo in anteprima nel 2023, probabilmente nella finestra della premiere di mezza stagione. Una mezza stagione può essere ovunque tra dicembre 2022 e maggio 2023.

Mark Pedowitz, presidente e CEO di The CW, ha dichiarato: “Tratteremo lo spettacolo nel modo che merita… Vogliamo essere sicuri che esca nel modo giusto”.

Non è ancora chiaro in quanti episodi sarà composta la stagione 7, ma dati gli anni precedenti, ci aspetteremmo che sia compreso tra 19 e 22 episodi.

Quindi, entriamo nella stagione 7 di Riverdale uscirà su Netflix:

Nota: questo articolo verrà aggiornato nel tempo per riflettere il cambiamento delle informazioni.

Quando Riverdale La stagione 7 sarà su Netflix negli Stati Uniti?

Riverdale arriva ancora su Netflix come parte di un accordo legacy stipulato per la prima volta quasi un decennio fa. Quell’accordo significava che tutta la produzione di The CW arrivava su Netflix dopo il finale di stagione.

Laddove ricevevamo una dozzina di nuovi programmi ogni anno su Netflix da The CW, quel numero è diminuito drasticamente. Non entreremo nei dettagli qui, ma il formato di The CW cambierà radicalmente nei prossimi anni. Dal 2019, Netflix non ha accesso ai programmi più recenti (tranne Tutto americano: ritorno a casa).

Con una data di inizio successiva e un’altra lunga stagione, non aspettarti che la stagione 7 arrivi in ​​estate come ha fatto la stagione 6.

Invece, al momento ci aspettiamo una data di rilascio per la fine del 2023 Riverdale stagione 7 su Netflix (probabilmente intorno a ottobre/novembre 2023).

Quando Riverdale La stagione 7 sarà su Netflix a livello internazionale?

Nella maggior parte delle regioni di Netflix, sei stato trattato con episodi settimanali di Riverdale tutte e 6 le passate stagioni. Questo è stato il caso della prima stagione e ci aspettiamo che sia così anche per la stagione 7.

In tal caso, riceverai nuovi episodi settimanali dall’inizio del 2023 in poi. Ancora una volta, ci aspetteremmo che fosse una consegna il giorno successivo, il che significa che i nuovi episodi andranno in onda su The CW la domenica sera e poi usciranno lunedì mattina su Netflix.

Ci sono alcune eccezioni a questo programma settimanale. In particolare, Argentina, Brasile, Colombia, Italia, Messico, Turchia, Sud Africa e Spagna ottengono stagioni molto più tardi persino degli Stati Uniti. Non vedrai la stagione 7 di Riverdale almeno fino al 2024.

Quando Riverdale lasciare Netflix?

Lo tratteremo in modo più approfondito una volta che lo spettacolo alla fine si concluderà, ma è sicuro dirlo Riverdale non lascerà Netflix nel prossimo futuro.

Negli Stati Uniti, ci aspetteremmo che lo spettacolo lasci intorno al 2028, mentre altrove ci aspetteremmo che lo spettacolo lasci Netflix a livello internazionale molto prima.

In attesa della stagione 7 di Riverdale, ti consigliamo di dare un’occhiata Guarda in entrambi i modiun nuovo film Netflix con protagonista Lili Reinhart.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 7 di Riverdale in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.