Quando arriverà la seconda stagione di “The Beauty Queen of Jerusalem” su Netflix?

Netflix con licenza inaspettata La regina di bellezza di Gerusalemme a maggio 2022 come Netflix Original e abbiamo buone notizie, tornerà per altri episodi a luglio e inoltre è stata rinnovata per una seconda stagione completa. Ecco cosa devi sapere.

Almeno 9 paesi stanno ora trasmettendo i primi 10 episodi della serie, tra cui Netflix negli Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna e Israele.

Dall’aggiunta dello spettacolo a Netflix il 20 maggio, lo spettacolo è riuscito ad apparire solo nella Top 10 di Netflix in Israele e Polonia.

La nuova serie è un drama basato sul bestseller di Sarit Yishai Levy. Racconta la storia della famiglia Armoza, una famiglia gerosolimitana radicata negli anni prima dell’istituzione dello stato.

Lo spettacolo è andato in onda per la prima volta sul canale YES di Israele tra il 6 giugno 2021 e il 27 ottobre 2021 con una pausa tra luglio e settembre.

La serie ha ricevuto recensioni contrastanti quando è stata pubblicata per la prima volta in Israele lo scorso giugno. Ynet in particolare ha affermato che la serie “trova difficile ricreare il fascino del libro e soffre di scene lente, dialoghi logori, salti eccessivi tra periodi che diventano espedienti estenuanti”.

Come con alcuni degli altri spettacoli che Netflix ha acquisito da YES e dalle reti internazionali, è stato modificato. Laddove ci sono 44 capitoli su YES, ci saranno 20 episodi in totale su Netflix.

Quando sarà il resto della prima stagione di The Beauty Queen of Jerusalem su Netflix?

Per fortuna, non abbiamo molto da aspettare fino all’arrivo del prossimo lotto di episodi su Netflix.

I restanti 10 episodi di La regina di bellezza di Gerusalemme sono previsto per l’arrivo su Netflix nelle 9 regioni di cui sopra il 29 luglio 2022.

Quando sarà la seconda stagione di The Beauty Queen of Jerusalem su Netflix?

La buona notizia è che Yes Studios ha già confermato che è in arrivo una seconda stagione. La seconda stagione è stata confermata a EAST Tel Aviv nel dicembre 2021.

Al momento, non sappiamo quando esattamente Ta Regina di bellezza di Gerusalemme la stagione 2 tornerà su YES Drama per non parlare di Netflix. Detto questo, diversi rapporti di testate israeliane suggeriscono che lo spettacolo tornerà verso la fine del 2022. Un rapporto di Variety suggerisce che le riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare a giugno 2022.

Di questo passo, ci aspetteremmo che lo spettacolo arrivasse un po’ prima del periodo di tempo impiegato per la prima stagione, ma in questo momento non aspettatevi una data di uscita su Netflix almeno fino al 2023.

Non vedi l’ora che arrivi la prossima serie di episodi di La regina di bellezza di Gerusalemme in arrivo su Netflix a luglio e la stagione 2 più avanti? Fatecelo sapere nei commenti in basso.