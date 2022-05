Quando arriverà la quarta stagione di “Charmed” su Netflix?

Ammaliato presto concluderà la sua quarta e ora ultima stagione su The CW. Arriverà anche su Netflix negli Stati Uniti dopo la messa in onda del suo finale. Ecco quando stiamo attualmente aspettando la stagione 4 di Ammaliato per arrivare su Netflix.

La serie fantasy riavviata ha iniziato la sua corsa su The CW da ottobre 2018 e, sebbene abbia avuto un inizio difficile con le sue opinioni, il suo pubblico dedicato è cresciuto e si sta facendo un nome e si sta separando dall’amato originale Ammaliato serie.

Ammaliato è stato rinnovato per una quarta stagione nel febbraio 2021 mentre la stagione 3 andava in onda. Tuttavia, non tornerà alla sua normale fascia oraria di ottobre, come abbiamo visto con le stagioni 1 e 2. La stagione 3 è stata posticipata a causa dei ritardi di produzione causati dalla pandemia.

Quando sarà La quarta stagione di Charmed su The CW?

Ammaliato faceva parte della lista di metà stagione di The CW. Il 5 novembre, The CW ha confermato che la serie tornerà dall’11 marzo 2022.

La stagione 4 sarà composta da 13 episodi e la sua data di messa in onda finale è prevista per il 10 giugno 2022.

La quarta stagione di #Charmed debutterà venerdì 11 marzo su The CW! pic.twitter.com/1TqHeMDtxB — Charmed (@cw_charmed) 5 novembre 2021

Quando arriverà la quarta stagione di Streghe su Netflix?

Questo ci porta alla data di uscita di Netflix negli Stati Uniti.

Diciamo Netflix USA come nessun’altra regione di Netflix trasporta Ammaliato e data la cancellazione dello spettacolo, è improbabile che anche altre regioni lo raccolgano.

La ragione per cui Ammaliato arriva su Netflix negli Stati Uniti è a causa di un accordo legacy che ha visto tutte le uscite della rete dirigersi su Netflix. Quell’accordo non è stato rinnovato nel 2019.

La serie dovrebbe arrivare su Netflix circa 8-9 giorni dopo la messa in onda del finale di stagione su The CW.

Data la data di messa in onda del finale il 10 giugno, ci aspetteremmo di vedere l’ultima stagione di Streghe su Netflix il 19 giugno 2022. Vale la pena notare che questa regola di 9 giorni non è sempre stata così, quindi aspettati che appaia in o intorno a quella data.

Purtroppo solo il nuovo Streghe è su Netflix e non l’originale Ammaliato serie. Negli Stati Uniti, lo spettacolo è in streaming su Peacock (che ha concesso in licenza lo spettacolo da ViacomCBS) e The Roku Channel. Tutte e otto le stagioni dell’originale Ammaliato la serie è uscita da Netflix nell’ottobre 2020.

