Quando arriverà la premiere di Once Upon a Small Town su Netflix?

Preparati a innamorarti della tua nuova commedia drammatica romantica coreana preferita C’era una volta una piccola città.

La serie, adattata da un popolare romanzo web di Park Ha-min, racconta la sbocciata storia d’amore di un importante veterinario cittadino di Seoul (Capitale della Corea del Sud), che viene indotto con l’inganno da suo nonno a tornare nella piccola campagna. villaggio per occuparsi dello studio veterinario locale mentre suo nonno fa un giro per l’Europa.

Mentre si ambienta nella sua nuova vita nel villaggio rurale, incontra un agente di polizia straordinario con cui tenta di iniziare una relazione romantica. Il log-line della sana serie, tramite Leisure Byte, recita: “Contro i suoi desideri, un veterinario della grande città si trasferisce in campagna, dove incontra una poliziotta, un insider della città con un amichevole segreto”.

Non perdere il prossimo K-drama! Scopri quando C’era una volta una piccola città avrà la sua premiere Netflix di seguito.

Quando si tratta di spettacoli originali, Netflix tende a pubblicare tutti gli episodi contemporaneamente in modo che gli spettatori possano abbuffarsi dello spettacolo al proprio ritmo. Tuttavia, per C’era una volta una piccola città, questo non sarà il caso.

Data di uscita della prima di Once Upon a Small Town

Il primo episodio della commedia romantica in arrivo sarà presentato in anteprima su Netflix lunedì 5 settembre 2022. I seguenti episodi usciranno ogni lunedì, martedì e mercoledì, andando avanti. Il finale di stagione è attualmente fissato per il 28 settembre, tuttavia, va notato che molti rapporti suggeriscono che questo potrebbe cambiare. Dovrai rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questo!