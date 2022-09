Quando arriverà la dodicesima stagione di Call the Midwife su Netflix?

Stagione 11 di Chiama l’ostetrica è arrivato su Netflix negli Stati Uniti a settembre 2022 e già potresti volerne di più. La buona notizia è che altre novità sono in arrivo e potremmo vedere più episodi già nel 2023.

Prima di approfondire, dovremmo probabilmente esaminare dove Chiama l’ostetrica è disponibile su Netflix. Solo due regioni attualmente portano lo spettacolo a settembre 2022. Gli Stati Uniti hanno le stagioni 1-11 e il Regno Unito (che avrebbe dovuto perdere lo spettacolo) ha le stagioni 1-9. Non è prevista la ricezione di altre regioni Chiama l’ostetrica in qualsiasi momento presto.

Call the Midwife tornerà per la stagione 12?

Sì, la stagione 12 di Call the Midwife è stata effettivamente confermata. Lo spettacolo è attualmente rinnovato fino alla stagione 13.

Secondo la BBC, lo spettacolo è attualmente rinnovato nel Regno Unito fino al 2024, il che significa che ci saranno entrambe le stagioni 12 e 13. Ogni nuova stagione sarà composta da 8 episodi e uno speciale di Natale.

Heidi Thomas, creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva, ha dichiarato sui rinnovi di stagione aggiuntivi:

“È un privilegio incredibile poter guardare indietro a un decennio di Call The Midwife, e tuttavia sapere che il nostro viaggio è ancora molto lontano dalla fine. Siamo entusiasti di andare avanti ancora per qualche anno! Come la stessa Nonnatus House, abbiamo un passato orgoglioso ma un futuro ancora più eccitante: pieno di vecchi preferiti, volti nuovi, orli più alti, nuove idee. Le storie che raccontiamo sono come i bambini: non smettono mai di arrivare, li amiamo tutti e ci impegniamo a fare del nostro meglio per ognuno di loro”.

Quando sarà su Netflix la stagione 12 di Call the Midwife?

Secondo UKCastingNews, la produzione della stagione 12 è iniziata a marzo 2022 (un programma simile a quello delle stagioni precedenti), quindi ciò significa che dovremmo vedere lo spettacolo attenersi a un programma familiare.

In tal caso, vedremo lo spettacolo in onda all’inizio del 2023 e finiremo in onda entro la primavera e poi arriveremo su Netflix tra la metà e la fine del 2023.

La maggior parte delle stagioni precedenti è arrivata a settembre, quindi la nostra migliore ipotesi è quella la stagione 12 sarà trasmessa in streaming su Netflix USA intorno a settembre 2023.

Nel Regno Unito, non è chiaro quando le nuove stagioni arriveranno su Netflix. In genere hanno ricevuto nuove stagioni circa 2 anni dopo la loro messa in onda iniziale, il che significa che non vedremo la stagione 12 almeno fino al 2025 ma forse anche più tardi. Se hai una licenza TV, tutte le 11 stagioni e la stagione 12 saranno su BBC iPlayer. Anche le stagioni 9 e 10 sono attualmente su BritBox se non hai una licenza TV.

Non vedi l’ora di saperne di più Chiama l’ostetrica in arrivo su Netflix? Fateci sapere nei commenti.