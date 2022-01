Quando arriverà il sequel su Netflix?

Vuoi più tempo con Tessa e Hardin?

Bene, non sei certamente il solo su quello, con il pubblico che è rimasto alla disperata ricerca di un’altra puntata dopo aver visto di recente After We Fell su Netflix.

Il primo film della serie, After, è stato presentato in anteprima nel 2019 ed è stato seguito da After We Collided, diretto da Roger Kumble. Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford sono stati elogiati dai fan della serie di romanzi di Anna Todd per aver dato vita ai personaggi centrali.

Tuttavia, non è ancora la fine della strada. Con un altro sequel nel mezzo, guardiamo avanti alla data di uscita di After Ever Happy.

After Ever Happy data di uscita

La data di uscita di After Ever Happy è stata confermata mercoledì 7 settembre 2022.

È importante notare che uscirà nelle sale in questa data, quindi per coloro che vogliono vedere il quarto film del franchise alla sua uscita iniziale, il grande schermo è il posto dove stare.

Ovviamente, non ci sono ancora orari disponibili, ma varrà la pena controllare il tuo multiplex vicino per gli orari degli spettacoli nell’ultima settimana di agosto per assicurarti di prendere i biglietti. Le proiezioni saranno sicuramente popolari.

I fan possono aspettarsi ancora di più anche dopo, perché l’autore ha scritto un romanzo prequel intitolato Prima che verrà adattato. Inoltre, sebbene non ci sia un quinto libro nella continuità principale, c’è già stato un annuncio riguardo a un quinto film a seguire After Ever Happy, con le due star centrali che riprendono i loro ruoli.

Previsione della data di uscita di Netflix

Molti si stanno già chiedendo quando After Ever Happy arriverà su Netflix, dove molti fan hanno guardato le voci precedenti.

Nessuna data è stata ancora confermata, ma l’uscita del film più recente potrebbe suggerire quando aspettarselo. After We Fell è stato rilasciato a settembre 2021 e ha raggiunto Netflix lunedì 17 gennaio 2022.

Tenendo conto di questo, forse vedremo After Ever Happy finalmente raggiungere il servizio di streaming a gennaio 2023.

Di cosa parla After Ever Happy?

Il film del 2022 servirà come adattamento dell’omonimo romanzo di Anna del 2015 e comporterà dei salti temporali.

Puoi controllare una sinossi di seguito:

“Una rivelazione sul passato scuote fino in fondo l’impenetrabile facciata di Hardin – e poi Tessa subisce una tragedia, mettendo a repentaglio la loro relazione. Quando emerge la scioccante verità su ciascuna delle loro famiglie, è chiaro che i due amanti non sono così diversi l’uno dall’altro.

“Tessa non è più la ragazza dolce, semplice e brava che era quando ha incontrato Hardin”, continua la sinossi. “… Non più di quanto lui sia il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata così tanto.”

After We Fell è ora in streaming su Netflix.

