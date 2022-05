Quando arriverà il 400° episodio di Grey’s Anatomy su Netflix?

GREY’S ANATOMY – “Legacy” – Mentre Meredith, Amelia e il team si preparano per il tanto atteso e rivoluzionario intervento chirurgico del dottor Hamilton, Bailey riceve un’offerta inaspettata. L’impazienza di Owen lo rende un paziente di fisioterapia difficile, costringendo Link a intervenire. In Minnesota, Nick fa di un trapianto di fegato un momento di insegnamento quando “Grey’s Anatomy” va in onda GIOVEDI’ 10 MARZO (21:00-22:01 EST), su ABC. (ABC/Liliane Lathan) ELLEN POMPEO, CATERINA SCORSONE

Quando arriverà la stagione 4 di Roswell, New Mexico su Netflix? di Mads Lennon

Grey’s Anatomy continua a fare la storia della televisione come il dramma medico più longevo in onda. Con la sua storica 18a stagione, Grey’s suonerà ufficialmente nel suo 400esimo episodio. Questa è una vera impresa per qualsiasi spettacolo, ed è un risultato incredibilmente raro in questa era della televisione.

È difficile credere che una serie che è stata presentata per la prima volta nel 2005 non solo sia ancora in onda, ma abbia mantenuto il successo e il fandom in tutti quegli anni. Grey’s si colloca tra le serie sceneggiate in prima serata più longeve in onda, ed è la serie ABC più longeva in assoluto.

Nel corso della sua corsa di quasi due decenni, Grey’s Anatomy ha visto membri del cast e personaggi andare e venire, ma Ellen Pompeo è rimasta nel ruolo principale di Meredith Grey. Il 400° episodio sarà sicuramente una celebrazione sia della serie che del suo personaggio principale.

I fan si sintonizzeranno sicuramente per vedere quali sorprese potrebbero esserci in serbo per il 400° episodio, ma coloro che guardano l’amata serie su Netflix si chiederanno quando potranno aggiungere Grey’s Anatomy stagione 18 e il grande episodio nella loro lista di controllo. Ecco cosa sappiamo!

Quando è il 400° episodio di Grey’s Anatomy su ABC?

Secondo Variety, il Grey’s Anatomy Il 400° episodio sarà presentato in anteprima su ABC giovedì 26 maggio. L’episodio fondamentale andrà in onda come finale della stagione 18, che sarà un evento di due ore. L’episodio 400 chiude la stagione a 9/8c.

Grey’s Anatomy: data di uscita della stagione 18 su Netflix

Attualmente, Grey’s Anatomy chiama ancora Netflix una delle sue case di streaming, anche se non è chiaro quando questo accordo potrebbe finire. Ma le nuove stagioni del dramma medico in genere iniziano in streaming su Netflix circa 30 giorni dopo i loro finali televisivi su ABC.

Dal momento che la stagione 18 termina il 26 maggio, una data di uscita provvisoria per i 20 episodi, incluso il 400°, è Sabato 25 giugno. Non è un’attesa troppo lunga per iniziare il binge-watch della stagione 18, ma ci sono 17 stagioni precedenti disponibili su Netflix da guardare in questo momento.

Resta sintonizzato per saperne di più Grey’s Anatomy notizie e aggiornamenti da Netflix Life!