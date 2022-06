Quando arriverà Cafe Minamdang su Netflix? (programma di rilascio)

Un nuovo K-Drama arriverà su Netflix lunedì 27 giugno! Caffè Minamdang è un dramma poliziesco pieno di suspense basato su un romanzo web intitolato Minamdang: Nota sul caso di Jung Jae-ha.

Questa serie televisiva sudcoreana è di KBS2 e i nuovi episodi verranno pubblicati su Netflix lo stesso giorno della loro anteprima sulla rete. Caffè Minamdang sarà composto da 18 episodi in totale, secondo What’s On Netflix, e i nuovi episodi usciranno il lunedì e il martedì per nove settimane, fino al 23 agosto 2022.

Go Jae Hyun dirige mentre Park Hye Jin è lo sceneggiatore. La serie è interpretata da Seo In-guk, Oh Yeon-seo, Kwak Si-yang, Kang Mi-na e Kwon Soo-hyun. Caffè Minamdang segue un misterioso caffè noto come Minamdang e i suoi eccentrici clienti.

Ecco la logline ufficiale di Netflix:

Un’attività sospetta che offre i servizi di un presunto sciamano onnisciente attira l’attenzione di un tenace ispettore di polizia.

Programma di rilascio del Cafe Minamdang

La maggior parte degli spettacoli Netflix vengono pubblicati tutti in una volta lo stesso giorno su Netflix, ma la programmazione è leggermente diversa a volte per le tariffe internazionali, in particolare i K-Drama che sono attualmente in onda. Se vivi negli Stati Uniti, potrai guardare i nuovi episodi due volte a settimana.

What’s On Netflix ha compilato un utile grafico per aiutare i fan a capire esattamente quando i fan possono anticipare i nuovi episodi di Caffè Minamdang. Per quanto riguarda le tempistiche, purtroppo varia per queste tipologie di puntate non abbiamo ancora una stima precisa, basta continuare a controllare lunedì che arrivi la prima puntata!

Ecco il programma di uscita degli episodi su Netflix:

Episodio 1 : lunedì 27 giugno 2022

: lunedì 27 giugno 2022 Episodio 2 : Martedì 28 giugno 2022

: Martedì 28 giugno 2022 Episodio 3 : lunedì 4 luglio 2022

: lunedì 4 luglio 2022 Episodio 4 : Martedì 5 luglio 2022

: Martedì 5 luglio 2022 Episodio 5 : lunedì 11 luglio 2022

: lunedì 11 luglio 2022 Episodio 6 : Martedì 12 luglio 2022

: Martedì 12 luglio 2022 Episodio 7 : lunedì 18 luglio 2022

: lunedì 18 luglio 2022 Episodio 8 : Martedì 19 luglio 2022

: Martedì 19 luglio 2022 Episodio 9 : lunedì 25 luglio 2022

: lunedì 25 luglio 2022 Episodio 10 : Martedì 26 luglio 2022

: Martedì 26 luglio 2022 Episodio 11 : lunedì 1 agosto 2022

: lunedì 1 agosto 2022 Episodio 12 : Martedì 2 agosto 2022

: Martedì 2 agosto 2022 Episodio 13 : lunedì 8 agosto 2022

: lunedì 8 agosto 2022 Episodio 14 : martedì 9 agosto 2022

: martedì 9 agosto 2022 Episodio 15 : lunedì 15 agosto 2022

: lunedì 15 agosto 2022 Episodio 16 : Martedì 16 agosto 2022

: Martedì 16 agosto 2022 Episodio 17 : lunedì 22 agosto 2022

: lunedì 22 agosto 2022 Episodio 18: Martedì 23 agosto 2022

Inizia a guardare Caffè Minamdang questo lunedì, 27 giugno, su Netflix. Aspetti con impazienza la nuova serie?