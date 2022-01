Quando arriverà Ada Twist, Scientist stagione 2 su Netflix?

Ada Twist, Scienziata, basato sul popolare libro illustrato con lo stesso nome scritto da Andrea Beaty, ha debuttato su Netflix a settembre 2021 ed è stato un successo immediato con i kiddos. Non abbiamo dubbi sul fatto che se hai bambini piccoli a casa, hai già visto lo spettacolo educativo ma divertente e accattivante molte volte.

Se è così, allora sarai sicuramente sollevato nell’apprendere che un Ada Twist, Scienziata la stagione 2 è in arrivo nel 2022.

Ma quando esattamente lo farà Ada Twist, Scienziata la stagione 2 arriva su Netflix? È prima di quanto pensi! Abbiamo tutte le risposte alle tue domande scottanti.

Ecco tutto quello che c’è da fare Ada Twist, ScienziataE’ la seconda stagione.

Data di uscita della seconda stagione di Ada Twist, Scientist

Rallegrati, perché mancano pochi giorni Ada Twist, Scienziata stagione 2. Secondo IMDb, lo spettacolo tornerà il 25 gennaio 2022.

Non è stato confermato se la seconda stagione verrà rilasciata tutta in una volta o verrà rilasciata settimanalmente, ma considerando che la stagione 1 è stata rilasciata tutta in una volta, è quello che ci aspettiamo per la stagione 2.

Sinossi di Ada Twist, Scientist stagione 2

Sembra che per ora non ci sia una sinossi per la stagione 2, ma siamo sicuri che lo “scienziato dalle dimensioni ridotte con una curiosità gigantesca” tornerà ad insegnare ai bambini delle nostre vite (e a noi) un po’ di più fatti divertenti risolvendo i misteri di tutti i giorni, e non così tutti i giorni.

Trailer della seconda stagione di Ada Twist, Scientist

Il 17 dicembre, Netflix ha rilasciato il primo trailer del popolare programma per bambini. Dai un’occhiata qui sotto.