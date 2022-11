Quali sono le sporgenze nere simili a cristalli nel 1899 su Netflix?

1899 è l’ultima serie misteriosa di Netflix. Da Scuro i creatori Baran bo Odar e Jantje Friese, 1899 promette di affascinare gli spettatori con la sua narrativa tortuosa e gli enigmi complessi.

Ambientato su un piroscafo diretto in America dall’Inghilterra poco prima della fine del secolo, 1899 segue un gruppo di migranti a bordo del Kerberos che presto si rendono conto che non tutti sul piroscafo sono chi affermano di essere. Ancora peggio, si imbattono nella scomparsa Prometeo, una nave scomparsa quattro mesi prima della loro partenza.

Trovare il Prometeo innesca una bizzarra catena di eventi che trasforma rapidamente il viaggio in un incubo.

Avvertenza: MAGGIORI spoiler in arrivo 1899 su Netflix

Mentre le cose iniziano ad andare sempre più male sulla Kerberos, i passeggeri iniziano a notare strane sporgenze nere simili a cristalli che appaiono su tutta la nave. Qual è la roba nera ed è pericolosa?

Quali sono le sporgenze nere simili a cristalli nel 1899?

Lo spettacolo non fa di tutto per dirci esplicitamente cos’è la roba nera o come funziona, ma Henry Singleton e Daniel si riferiscono ad essa come al “virus”. La sostanza nera sembra essere una manifestazione fisica del virus che infetta la simulazione quando sta per essere eliminato.

Quando Daniel manomette la console sulla nave, peggiora notevolmente il virus e lo fa diffondere ulteriormente. Alla fine della stagione, anche la roba nera, che assomiglia al piombo e simile a ciò di cui è fatta la piramide nera (e la versione più piccola che Elliot si porta dietro), diventa sempre più aggressiva man mano che la stagione avanza e la simulazione va in pezzi. .

La signora Wilson commette l’errore di toccare la roba quando filtra da una finestra, e le divora la mano, prendendo lentamente il controllo del suo corpo prima che parti del suo inizino a disintegrarsi. È simile a ciò che accade ai Kerberos nel finale di stagione, quando la simulazione esegue il conto alla rovescia per l’eliminazione.