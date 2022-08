Quali sono i flop più grandi nella storia di Netflix?

Con la recente cancellazione del Cattivo ospite serie, abbiamo deciso di dare un’occhiata ad alcuni dei più grandi progetti originali falliti nella storia di Netflix.

Nel corso degli anni Netflix ha rilasciato alcuni dei migliori e alcuni dei peggiori della televisione. In quel tempo abbiamo visto artisti del calibro di Cose più strane, che ha avuto inizio come una piccola serie di fantascienza che non ci si sarebbe mai aspettati oltre una prima stagione, diventando rapidamente la serie di punta di Netflix e uno dei più grandi spettacoli al mondo. Tuttavia, per ogni Cose più stranec’è un Bebop cowboy.

Dal primo Original nel 2013, Netflix ha rilasciato un numero impressionante di film e programmi originali. Purtroppo, ciò significa anche che ci sono un numero impressionante di progetti che non sono riusciti a impressionare il pubblico di tutto il mondo, finendo infine nella temuta lista cancellata di Netflix.

C’era, tuttavia, un numero selezionato di titoli per i quali nutrivamo enormi speranze. Questi progetti avevano il potenziale per essere enormi per Netflix, ma come voleva il destino, sarebbero stati ricordati come alcuni dei più grandi flop nella storia di Netflix.

Maledetto

Le stagioni: 1 | Episodi: 10IMDb: 5.8/10 | Pomodori marci: 67%

Di ritorno dal suo tempo nella serie estremamente controversa 13 motivi per cuiil prossimo progetto Netflix dell’attrice Katherine Langford è stato il ruolo principale nell’adattamento del romanzo arturiano di Frank Miller e Tom Wheeler Maledetto.

Quella che inizialmente pensavamo dovesse essere una nuova divertente avventura basata sulla leggenda di Re Artù, si è rivelata una serie estremamente confusa che non riusciva a determinare quale tono volesse dare e a quale pubblico fosse destinata. In definitiva, Maledetto è stato commercializzato per un pubblico di giovani adulti, tuttavia, molte volte durante la serie è passato dall’ottenere la sua valutazione TV-MA all’essere scambiato per un’avventura fantasy piena di divertimento che potrebbe essere apprezzata dal pubblico più giovane.

Grazie al marketing, gli abbonati Netflix possono essere perdonati per non aver capito che si trattava di uno spettacolo destinato a un pubblico più maturo perché a prima vista Cursed potrebbe essere facilmente scambiato per uno spettacolo fatto a mano per bambini e adolescenti. Netflix aveva commercializzato lo spettacolo correttamente e portato a casa il fatto Maledetto era pensata per un pubblico TV-MA, quindi forse la serie avrebbe avuto più successo.

Maledetto si è sicuramente guadagnato una base di fan estremamente fedele che avrebbe adorato vedere una seconda stagione, ma il silenzio che ha seguito l’uscita della serie da Netflix è stato assordante e dopo oltre un anno di attesa di notizie Maledetto è stato tranquillamente cancellato dallo streamer.

L’eredità di Giove

Le stagioni: 1 | Episodi: 8IMDb: 6.7/10 | Pomodori marci: 42%

Quando Netflix ha acquisito per la prima volta i diritti della libreria di Dark Horse Comics e delle opere di Mark Millar (Millarworld), ha aperto un vasto numero di nuove storie per Netflix da adattare a film e programmi TV. Uno di questi franchise che siamo stati entusiasti di vedere ricevere un adattamento è stato quello di Mark Millar L’eredità di Giove.

Un franchising con un enorme potenziale, L’eredità di Giove avrebbe potuto essere la risposta di Netflix alla Warners DC, alla Marvel della Disney e alla serie di successo di Amazon I ragazzi. Sfortunatamente, non doveva essere.

Ci sono molti fattori che determinano se Netflix rinnovi o meno la serie, ma alla fine dipende dal volume di abbonati che si sintonizzano sullo streaming e purtroppo Jupiter’s Legacy non è stato in grado di acquisire il numero di spettatori per Netflix per garantire una seconda stagione . Va anche notato che una tiepida accoglienza da parte di critici e abbonati non avrebbe aiutato le sue possibilità di rinnovamento.

C’è sicuramente una fame per più contenuti di supereroi per adulti, come è evidente con lo show di punta di Amazon The Boys, tuttavia, Jupiter’s Legacy non è riuscito a raggiungere il bersaglio e rimarrà nella libreria di progetti falliti di Netflix.

Cattivo ospite

Le stagioni: 1 | Episodi: 8IMDb: 3.9/10 | Pomodori marci: 55%

Quando è stato annunciato per la prima volta che Netflix avrebbe lavorato al primo adattamento televisivo live-action dell’amato franchise di videogiochi horror di CapCom, Resident Evil, c’era molta eccitazione intorno al potenziale della serie. Molti fan, noi inclusi, erano entusiasti all’idea di assistere agli eventi caotici dei primi videogiochi portati in vita e di assistere a quello che avrebbe potuto essere lo scoppio e la distruzione di Raccoon City in tutto il suo splendore.

Il prodotto finale è stato ben lontano dalle aspettative di chiunque. Avresti potuto dare al novantanove percento dei fan di Resident Evil cento tentativi di scrivere una sceneggiatura per una serie di Resident Evil e meno dell’uno percento di loro ti avrebbe dato in cambio una storia di YA. Scritto e scritto in modo doloroso, l’unica caratteristica salvifica dell’intera serie è stata Lance Reddick, che a sua volta è stato terribilmente sbagliato come il cattivo preferito dai fan Albert Wesker.

Grazie a cifre di ascolto molto scarse, una terribile accoglienza da parte di abbonati e critici allo stesso modo porta all’eventuale cancellazione di Resident Evil. Alla fine, il Cattivo ospite la serie ha dimostrato che Constantin Films dovrebbe rinunciare ai suoi diritti per produrre altri progetti di Resident Evil e dare una possibilità a un nuovo studio.

Bebop cowboy

Le stagioni: 1 | Episodi: 10IMDb: 6.7/10 | Pomodori marci: 46%

Essendo uno degli anime più amati di tutti i tempi, c’era già una maggiore pressione su un live-action Bebop cowboy serie per funzionare bene.

Grazie ad alcuni eccellenti casting, un pieno impegno per il materiale originale e il ritorno della compositrice originale Yoko Kanno, nei primi giorni di produzione, ci sono stati alcuni segnali estremamente positivi che Bebop cowboy sarebbe stato eccellente.

Purtroppo, all’uscita della serie, era evidente a tutti coloro che guardavano che mancava qualcosa nell’adattamento. Qualunque cosa rendesse la serie anime così speciale e magica non poteva essere replicata dalla sua controparte live-action e in un tempo quasi record Netflix ha cancellato ogni speranza di una seconda stagione.

Quali sono i nuovi progetti più grandi a rischio di flop?

Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria

Uno dei cartoni più amati nella storia di Nickelodeon, Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria è anche uno dei titoli più popolari e abbuffati della libreria Netflix.

Abbiamo già visto un adattamento live-action di Avatar quando il regista di Sixth Sense M. Night Shyamalan ha assunto il progetto nel 2010. Stroncato dalla critica e universalmente odiato dai fan di tutto il mondo, il primo adattamento live-action è stato un abietto fallimento.

Ci sono molti aspetti positivi nell’adattamento live-action di Avatar di Netflix, che include un cast dall’aspetto incredibile e un chiaro impegno per il materiale originale. Tuttavia, una preoccupazione è il fatto che i creatori della serie Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, che avrebbero dovuto servire come produttori esecutivi e showrunner, hanno lasciato il progetto a metà del 2020, accreditando un “ambiente negativo e non favorevole” da Netflix.

Abbiamo grandi speranze per la serie Avatar live-action e, se fatta bene, potrebbe essere una delle più grandi storie di successo di Netflix.

Un pezzo

Negli ultimi 25 anni, One Piece di Echiiro Oda è stato uno dei franchise di fantasia più popolari dell’intero pianeta. Così popolare, infatti, che il manga di One Piece ha venduto così tanti volumi che ha ufficialmente superato la Bibbia.

Con dozzine di volumi al suo nome e oltre 1000 episodi di anime, One Piece è senza dubbio uno dei franchise anime più difficili da adattare in una serie live-action di successo.

Ciò che ci fa sperare in un adattamento di successo è il coinvolgimento di Echiiro Oda nella serie, che ha dato la sua benedizione su molti aspetti della serie, come il cast, le scenografie e l’adattamento della storia.

I fan sono ancora estremamente preoccupati per una serie live-action di One Piece, ma proprio come Avatar, se un adattamento live-action può avere successo, Netflix avrà tra le mani una serie di grande successo con il potenziale per oltre dieci stagioni di contenuti. .

Quali pensi siano i più grandi flop nella storia di Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!