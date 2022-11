Quali programmi e film non sono disponibili nel livello pubblicitario di Netflix?

Il nuovo livello pubblicitario di Netflix è qui e, come previsto, l’intera libreria Netflix non è completamente disponibile, ma quanti contenuti mancano? Ecco il nostro primo sguardo ai titoli attualmente non disponibili negli Stati Uniti.

Questo elenco copre principalmente Netflix negli Stati Uniti. Altre regioni varieranno. Questo elenco viene eseguito anche il giorno 1 del lancio del livello pubblicitario; secondo il Wall Street Journal, gli accordi sono ancora in fase di negoziazione.

Anche se non elencheremo tutti i titoli non disponibili, forniremo alcuni distributori di titoli e titoli di determinate categorie che ti daranno un’idea di ciò che non è disponibile.

Ovviamente, se vuoi guardare questi titoli, dovrai eseguire l’upgrade al pacchetto Basic fino a quando le restrizioni sulla licenza non saranno state risolte.

Originali Netflix

Alcuni dei primi originali Netflix non sono disponibili tramite il livello pubblicitario, sebbene la maggior parte degli originali Netflix non disponibili rientri nel gruppo di titoli Universal.

Gli originali Netflix non disponibili tramite il livello pubblicitario includono:

Sviluppo arrestato

Castello di carte

L’ultimo regno

Peaky Blinders (in particolare è disponibile nel Regno Unito dove è elencato come titolo della BBC)

Babbo Natale è tornato (2018)

Tutta la libreria originale Netflix di DreamWorks Turbo VELOCE La casa delle bambole di Gabby Jurassic World: Campo Cretaceo L’alba dei Croods Draghi: Corsa al limite Trilogia dei cacciatori di troll Il gatto con gli stivali Voltron

I vegetali in città

Film e spettacoli universali

Tra tutti i distributori, Universal è il più grande ostacolo per consentire i suoi contenuti sul livello pubblicitario di Netflix sia nei reparti cinematografici che TV.

Spettacoli prodotti universalmente

Per quanto riguarda i contenuti TV non disponibili, i titoli più importanti provengono dalla Universal, con programmi originariamente trasmessi su NBC, USA Network o Telemundo.

Le omissioni includono:

Brave ragazze

Campioni

Regina del sud

Tiratore

Signora Acero

Il peccatore

Il buon posto

Film Universal Pictures

Tutti i film con licenza di Universal sono attualmente bloccati con titoli tra cui:

Un mostro chiama (2016)

Una passeggiata tra le lapidi (2014)

Contrabbando (2012)

Oblivion 2013)

Robin Hood (2010)

Ricercato (2008)

Animazione universale

Si estende anche ai contenuti animati, che sono i pilastri dei film di Netflix e della top 10 dei bambini. Questi titoli provengono da Illumination e DreamWorks.

I titoli non disponibili in quella selezione includono attualmente:

Minion di Illumination e altro 1 e 2

I cattivi (2022)

Canta 2 (2021)

Include anche tutti i titoli Universal 1440 su cui Netflix ha diritti di streaming esclusivi, tra cui:

Lama dei 47 Ronin (2022)

I Munster (2022)

Tremori: Shrieker Island (2020)

Film Sony

Catalogo con licenza Sony Movies

I film in uscita di Sony Pictures sembrano essere tutti bloccati al momento, con la maggior parte dei suoi titoli più vecchi bloccati, tra cui:

30 minuti o meno (2011)

Sangue e ossa (2009)

Pulizie (2007)

Casinò reale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Resident Evil: Apocolypse (2004)

La maschera di Zorro (1998)

Strappare (2001)

Ancora Alice (2014)

Film Sony in prima visione

Ciò si estende a tutti i primi film in vetrina che Netflix ha raccolto a partire dal 2022, tra cui:

Padre Stu (2022)

Morbio (2022)

Umma (2022)

Uncharted (2022)

La libreria TV di Sony (che sia originale Netflix o con licenza) è disponibile, indipendentemente dal fatto che sia simile Comunità, La lista nera, Seinfeldo La corona.

Film di Lionsgate

Tutti i film con licenza Lionsgate non possono essere visualizzati sui livelli pubblicitari di Netflix. I loro programmi su Netflix (per lo più Netflix Originals) sono disponibili.

Farsa delta (2007)

Stato dell’Impero (2013)

L’uomo su una sporgenza (2012)

Rambo (2008)

Rambo: L’ultimo sangue (2019)

L’armadietto ferito (2009)

Titoli con licenza internazionale e distributori minori

A completare l’elenco, abbiamo alcune cianfrusaglie che non costituiscono una parte significativa della libreria di Netflix. Questi titoli provengono da distributori relativamente piccoli a livello internazionale o da distributori come The Weinstein Company o MGM.

Funan (2018)

Collegamento mancante (2019)

Camminare a testa alta (2004)

Abbiamo altro in arrivo su quanta parte della libreria non è disponibile attraverso il livello pubblicitario, dove analizzeremo la disponibilità totale ma volevamo scegliere tra alcuni dei più grandi titoli non disponibili di seguito.