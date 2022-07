Quali personaggi del film classico pensa che il cast di “Stranger Things” possa sopravvivere a Demogorgon?

Il cast di Stranger Things è scappato più volte dagli orrori di Upside Down, anche se a volte per un soffio, ma è ancora vivo e vegeto. Alcuni crediti vanno agli sceneggiatori che si rifiutano di uccidere i personaggi con grande gioia dei fan. Ma pensiamo che, dopo quattro stagioni, il cast si sia guadagnato il diritto di nominare personaggi di fantasia di altri grandi della fantascienza che pensano possano sfuggire ai Demogorgoni. Scopriamo le loro scelte!

Winona Ryder è convinta che Neo di Matrix sia quello giusto

Winona Ryder non dubita che Neo di Keanu Reeves, tratto dall’innovativo film di fantascienza Matrix, possa combattere i Demogorgoni. Bene, Neo ha le capacità di combattimento e, ragazzo, sembrerebbe figo mentre tira pugni alla creatura con il suo lungo soprabito lucido e gli occhiali. È interessante notare che sia Winona che Keanu avevano lavorato insieme a diversi progetti. I loro progetti recenti includono il Destination Wedding 2018.

Sadie Sink e Caleb McLaughlin erano entrambi d’accordo su Marty McFly. L’adolescente di Ritorno al futuro può usare la macchina del tempo DeLorean per inviargli un’altra sequenza temporale. Inoltre, se è mai bloccato, non ha bisogno di Dustin; ha un partner migliore, il dottor Emmett Doc Brown, che lo aiuta!

Infine, David Hopper ha una risposta molto diversa. Ha scelto Norman Dale di David Gene Hackman da Hoosiers. Secondo lui, l’allenatore con un passato imprevedibile può effettivamente fare un ottimo discorso di incoraggiamento ai bambini prima che diventi cibo per i Demogorgon. Bene, questa è proprio la fine di un personaggio.

La stagione 4 di Stranger Things suggerisce che Vecna ​​è viva

Vecna ​​è gravemente ferita ma non è morta. La resa dei conti finale tra Eleven e Vecna ​​lo ha notevolmente indebolito. Per non parlare del trio molto umano, Robin, Steve e Nancy hanno aggiunto un po’ di sale alle sue ferite quando si sono intrufolati su di lui. Ma il finale ha rivelato che Will continua a provare la familiare sensazione che Vecna ​​non sia morta.

Avremo una resa dei conti simile a Harry Potter e Voldemort nella prossima stagione di Stranger Things?

