Quali paesi producono gli spettacoli e i film Netflix più popolari?

Parte del motivo per cui Netflix ha un vantaggio così impressionante sui suoi concorrenti di streaming è a causa della sua produzione globale. Produzioni da tutto il mondo approdano su Netflix, ma quali paesi producono i contenuti più popolari? Abbiamo le risposte.

Ora è importante notare a questo punto che i primi 10 riflettono molto l’output di Netflix insieme a quanto siano popolari i contenuti. Ad esempio, se ci sono meno titoli dal Regno Unito in un trimestre, probabilmente scoprirai che è collegato a un calo di popolarità.

Grazie a FlixPatrol per averci fornito questi dati esclusivi. Per coloro che non sanno come funziona FlixPatrol, raccolgono elenchi giornalieri di TV e film da Netflix in tutto il mondo. Quindi compilano quei dati assegnando punti (10 punti al numero 1 di quel giorno, 1 punto al numero 10 di quel giorno) e da quei dati possiamo quindi scomporre la popolarità in base a numerose caratteristiche sia che si tratti di genere o, in questo caso, di paese dell’origine.

Va notato che alcune produzioni potrebbero essere considerate uno sforzo multinazionale. Uno spettacolo come Lo stregone è classificato come uno spettacolo statunitense nonostante il coinvolgimento di società di produzione nel Regno Unito, in Ungheria e in Polonia.

I film e gli spettacoli dagli Stati Uniti sono i più popolari su Netflix

Probabilmente non dovrebbe sorprendere che i contenuti provenienti dagli Stati Uniti siano i più popolari su Netflix, occupando in media il 61% dei primi 10 slot complessivi dal secondo trimestre del 2020.

Che si tratti di film di Hollywood con licenza o dell’enorme lista che Netflix ha prodotto dagli Stati Uniti, non mostra alcun segno di non essere il paese di origine dominante per i contenuti in futuro.

Quarter Numero di punti nella Top 10s Percentuale di titoli dei Top 10s Q2 2020 301468 60.88% Q3 2020 460305 59.84% Q4 2020 498737 62.24% Q1 2021 536876 66.24% Q2 2021 461755 56,25% Q3 2021 525911 63.16% 1821 56.25% q31616755

L’aumento della popolarità dei contenuti sudcoreani

Probabilmente hai letto una serie di articoli che affermano che Netflix sta dominando quando si tratta di contenuti sudcoreani e in una certa misura hanno ragione. Salendo al secondo posto più popolare nel quarto trimestre del 2021, Netflix ha celebrato la sua ascesa nella regione a settembre, annunciando di aver realizzato 80 programmi e film nella regione. Gli accordi sulla produzione dei fornitori locali hanno anche contribuito a spingere la produzione dei paesi in tutto il mondo.

All’inizio di quest’anno, abbiamo riferito del fatto che i contenuti asiatici avevano superato in popolarità i contenuti europei tra i primi 10 alla fine del 2021 e ora, grazie ai dati dei singoli paesi, possiamo segnalare che è quasi interamente dovuto ai contenuti coreani.

Diamo un’occhiata al suo aumento di popolarità negli ultimi due anni. È probabile che il quarto trimestre del 2021 sia un valore anomalo con l’arrivo di Gioco del calamaro ma i contenuti coreani hanno fatto una lenta marcia verso l’alto le classifiche a prescindere Gioco del calamaro.

Quarter Numero di punti in Top 10s Percentuale di titoli di titoli nella Top 10s Q2 2020 22333 4.51% Q3 2020 39615 5.26% Q4 2020 39615 5,26% Q4 2020 33647 4,2% Q1 2021 35331 4,36% Q2 2021 36833 4,49% Q3 2021 44654 5,36% Q4 2021 104175 11.81%.

Regno Unito Tendenza dei contenuti al ribasso

Un’altra tendenza che abbiamo individuato negli ultimi due anni è che i contenuti del Regno Unito faticano a fare altrettanto tra i primi 10.

Ancora una volta, questo potrebbe essere un sintomo dell’output dei paesi su Netflix (che è stato notevolmente rafforzato) ma puoi vedere di seguito, in particolare dal secondo trimestre del 2021 in poi, che la popolarità dei contenuti nel Regno Unito ha avuto una tendenza al ribasso.

2° trimestre 2020 – 5,61%

3° trimestre 2020 – 5,43%

Q4 2020 – 7,41%

1° trimestre 2021 – 6,28%

Q2 2021 – 4,50%

3° trimestre 2021 – 2,71%

Q4 2021 – 2,62%

Concorso di contenuti in lingua spagnola su Netflix

Un’altra tendenza che abbiamo amato monitorare è il contenuto in lingua spagnola tra i primi 10.

Sebbene i contenuti spagnoli provenienti dalla Spagna siano stati per lo più un passo avanti rispetto ai contenuti di Colombia e Messico, è una corsa serrata con tutti e tre i paesi (nonostante le enormi differenze culturali) che sono popolari in tutto il mondo.

Di seguito, puoi vedere la produzione dei paesi come percentuale di popolarità nel tempo e quanto è vicina la gara anche se il Messico è diminuito nel terzo e quarto trimestre del 2021.

Popolarità completa dei primi 10 paesi nel tempo

Per i fanatici dei dati tra di voi, ecco una ripartizione di quali paesi hanno avuto il maggior numero di titoli tra i primi 10 per ogni trimestre a partire dal secondo trimestre del 2020.

Posizione Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 1 Stati Uniti (58,97%) Stati Uniti (63,16%) Stati Uniti (56,25%) Stati Uniti (66,24%) Stati Uniti (62,24%) Stati Uniti (59,84 %) Stati Uniti (60,88%) 2 Corea del Sud (11,81%) Corea del Sud (5,36%) Messico (5,3%) Regno Unito (6,28%) Regno Unito (7,41%) Regno Unito (5,43%) Spagna (7,14%) 3 Colombia (3,5%) Spagna (4,72%) Spagna (5,13%) Corea del Sud (4,36%) Corea del Sud (4,2%) Corea del Sud (5,26%) Regno Unito (5,61%) 4 Spagna (3,06%) Colombia (3,78%) Regno Unito (4,5%) Spagna (2,64%) Canada (2,7%) Colombia (4,18%) Corea del Sud (4,51%) 5 Regno Unito (2,62%) Francia (3,07%) Corea del Sud (4,49%) Colombia (2,28%) Spagna (2,54%) Polonia (3,74%) Polonia (2,87%) 6 Francia (2,15%) Regno Unito (2,71%) Giappone (2,96%) India (2,03%) Colombia (2,13%) Messico (3,57%) Francia (2,16 %) 7 Germania (2,11%) Giappone (2,43%) Canada (2,57%) Italia (1,8%) Francia (1,97%) Spagna (3,12%) Canada (2,06%) 8 India (2,09%) Germania (1,96%) Colombia (2. 54%) Messico (1,52%) India (1,64%) Germania (3,04%) Giappone (2,02%) 9 Giappone (1,91%) Russia (1,79%) Cina (2,04%) Polonia (1,43%) Giappone (1,48%) Francia (1,83%) Germania (1,94%) 10 Canada (1,61%) India (1,29%) Polonia (1,88%) Francia (1,28%) Germania (1,46%) Giappone (1,55%) Colombia (1,77%)

