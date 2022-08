Netflix ti invita a vivere la fantasia oscura di una delle serie più attese della memoria recente. Ovviamente stiamo parlando di The Sandman.

La nuova serie è basata sull’omonima serie di fumetti di Neil Gaiman e i fan devoti del suo lavoro saranno lieti di apprendere che lui stesso ha co-sviluppato lo spettacolo con David S. Goyer e Allan Heinberg.

Pubblicata dalla DC Comics, la serie di graphic novel originale è andata in onda dal gennaio 1889 al marzo 1996, coprendo 75 numeri in totale e composta da dieci tascabili commerciali. Ora, il pubblico di Netflix può assistere sullo schermo alla storia di Dream (interpretato da Tom Sturridge), un essere cosmico che controlla i sogni che viene lasciato a raccogliere i pezzi dopo essere stato tenuto prigioniero per anni.

Con la stagione 1 che offre 10 episodi da abbuffarsi, vale la pena considerare quanta parte della storia offrono queste puntate. Quindi, quali numeri delle graphic novel adatta The Sandman su Netflix?

Quali graphic novel adatta The Sandman su Netflix?

La prima stagione copre i primi due libri di The Sandman.

Intitolate Preludes and Nocturnes e The Doll’s House, queste due graphic novel contengono i numeri 1 – 16, con Preludes contenente i primi 8 e The Doll’s House composta dai numeri dal 9 al 16.

È interessante notare che coloro che già hanno familiarità con le graphic novel potrebbero aver notato che i primi quattro episodi della serie Netflix prendono il nome dai primi quattro numeri; Il sonno dei giusti, gli ospiti imperfetti, sognami un piccolo sogno e una speranza nell’inferno.

Neil Gaiman ha recentemente chiarito la situazione su Twitter.

Le graphic novel di Sandman per numero

Dai un’occhiata all’elenco delle graphic novel di The Sandman e di quali problemi sono composte di seguito:

Preludi e Notturni che raccolgono The Sandman # 1–8

La casa delle bambole raccoglie The Sandman # 9–16

Dream Country raccogliendo The Sandman # 17–20

La stagione delle nebbie raccoglie The Sandman # 21–28

A Game of You colleziona The Sandman # 32–37

Favole e riflessioni che raccolgono The Sandman # 29–31, 38–40, 50

Brief Lives raccogliendo The Sandman # 41–49

Worlds ‘End colleziona The Sandman # 51–56

I Gentili collezionano The Sandman # 57–69

The Wake colleziona The Sandman # 70–75

“Non fermarti prima dell’episodio sei”

Con le graphic novel di The Sandman suddivise in 10 libri, forse non sorprende che Neil Gaiman abbia suggerito i suoi pensieri sul modo migliore per affrontare la prima stagione della serie.

“Penso che 10 episodi siano probabilmente troppo lunghi perché le persone si siedano e facciano una festa di ascolto tutto il giorno”, ha detto a IGN in una recente intervista:

“… onestamente, penso che l’impatto emotivo di tutti e 10 gli episodi in una volta probabilmente ti distruggerà… vai all’episodio sei.

Ha continuato: “Non fermarti prima dell’episodio sei, ma vai all’episodio sei e poi prenditi un giorno libero per digerire prima di tornare indietro e fare La casa delle bambole”.

The Sandman è in streaming esclusivamente su Netflix.

