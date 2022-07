Quali membri del cast hanno maggiori probabilità di tornare?

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Maya Hawke come Robin Buckley, Joe Keery come Steve Harrington, Priah Ferguson come Erica Sinclair, Natalia Dyer come Nancy Wheeler e Sadie Sink come Max Mayfield in STRANIERI COSE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Stranger Things stagione 4: Dove trovare la pizza di Stranger Things di Cody Schultz

È pazzesco pensare che ci sia solo un’altra stagione di Cose più strane sinistra, ma tutte le cose buone devono finire, compreso quello che è diventato uno dei più grandi spettacoli della nostra generazione.

Prima dell’uscita della stagione 4, Netflix ha confermato che la serie sarebbe tornata per un’altra stagione e che la stagione 5 sarebbe stata l’ultima dello show. Come fan dello show, è pazzesco pensare che ci sia solo un’altra stagione in programma per lo show che ha messo Netflix sulla mappa e continua ad essere uno dei più grandi successi in TV.

Dato come è finita la stagione 4, è chiaro che ci aspetta un’ultima stagione indimenticabile e che Eleven e la banda stanno per affrontare la loro più grande battaglia. Ciò che rimane un mistero è quando la stagione si svolgerà con il presunto salto temporale in arrivo, come la serie finirà e chi tornerà esattamente per l’ultima stagione.

Stranger Things stagione 5 cast previsioni

Come Cose più strane si prepara a volgere al termine, si prevede che lo farà con l’aiuto di tutti i nostri personaggi preferiti, almeno quelli sopravvissuti agli eventi della stagione 4. Mentre è probabile che Netflix confermi l’elenco completo del cast più vicino all’inizio della produzione, si prevede che tutti i principali attori dello spettacolo torneranno, inclusi i seguenti:

Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers

David Harbour nel ruolo di Jim Hopper

Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici

Finn Wolfhard nel ruolo di Mike Wheeler

Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin Henderson

Caleb McLaughlin nel ruolo di Lucas Sinclair

Noah Schnapp nel ruolo di Will Byers

Sadie Sink nel ruolo di Max Mayfield

Natalia Dyer nel ruolo di Nancy Wheeler

Charlie Heaton nel ruolo di Jonathan Byers

Joe Keyy nel ruolo di Steve Harrington

Maya Hawke nel ruolo di Robin Buckley

Brett Gelman nel ruolo di Murray Bauman

Priah Ferguson nel ruolo di Erica Sinclair

Matthew Modine nel ruolo del dottor Martin Brenner

Paul Reiser nel ruolo del dottor Sam Owens

Cara Buono nel ruolo di Karen Wheeler

Eduardo Franco nel ruolo di Argyle

Amybeth McNulty nel ruolo di Vickie

Tom Wlaschiha nel ruolo di Dmitri Antonov

Jamie Campbell Bower nel ruolo di Vecna ​​/ One / Henry

Oltre ai membri del cast di ritorno, ci si aspetta anche che incontreremo almeno alcuni volti nuovi e non possiamo escludere il ritorno di ex membri del cast in apparizioni ricorrenti o una tantum.

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.