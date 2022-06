Quali “domande strane” fanno le persone a Pete Davidson su Kanye West?

Se c’è una celebrità che è stata più nelle notizie, deve essere Pete Davidson. Proprio dall’inizio del 2022, Pete ha fatto notizia per diversi motivi. Di recente ha emozionato molte persone dopo aver annunciato la sua decisione di andarsene Sabato sera in diretta. Ma prima, Pete era molto in copertura a causa della sua controversia in corso con il rapper americano Ye.

Mentre Pete è rimasto principalmente in silenzio sull’intero battibecco con Ye, ha parlato di come le persone gli hanno posto domande che non gli piacevano in The Netflix Is A The Joke Festival.

Vediamo di quali domande stava parlando Pete Davidson.

Pete Davidson dice che non gli piacciono le domande che le persone gli fanno

Speciale di Pete Davidson a Il festival di Netflix è uno scherzo era esilarante. È stata la prima volta che Pete ha parlato apertamente del suo disaccordo con Ye.

Ma non molte persone non sono state in grado di guardare tutto il suo stare in piedi, Pete Davidson Present: I migliori amici. Tuttavia, poiché Netflix ha filmato l’intero set, ora è disponibile sul servizio di streaming.

Lo speciale è pieno di grandi battute e un’esibizione musicale a sorpresa di uno degli amici più cari di Davidson. E parla anche di quanto sia stato strano il 2022 per lui e i suoi amici.

Davidson ha sottolineato che le persone glielo chiedono “domande strane” riguardo ad alcune questioni che non gli piacciono. Ha continuato raccontando come le persone gli hanno chiesto del suo caro amico, il Il rapper americano Jack Harlow.

Pete ha detto che la gente vuole sapere se è offeso dal fatto che Harlow abbia collaborato con West alla sua nuova canzone, Dona 2. Il comico ha risposto negativamente, dicendo di aver capito completamente il suo amico e la sua professione.

“E io sono tipo, ‘No, è un rapper. Questo è il suo campo – questo è quello che fanno, “ ha detto l’ex allievo del SNL, aggiungendo che i suoi sentimenti non sono stati feriti in alcun modo.

LEGGI ANCHE: Kanye West scherza, Life’s Chaos, Machine Gun Kelly e cos’altro sta arrivando con “Pete Davidson Presents: The Best Friends” su Netflix

All’inizio di quest’anno, Harlow è apparso nella canzone Donda 2 di West Borse Louie. Pete dice anche che lui e Jack sono amici da quasi tre anni ormai.

Cosa ne pensate del nuovo speciale di Pete? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

Trasmetti in streaming lo speciale solo su Netflix.

Il post Quali “domande strane” fanno le persone a Pete Davidson su Kanye West? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.