Quali coppie ottengono un lieto fine?

LOCKE & KEY (da sinistra a destra) DARBY STANCHFIELD come NINA LOCKE e BRENDAN HINES come JOSH BENNETT nell’episodio 210 di LOCKE & KEY Cr. PER CORTESIA DI NETFLIX © 2021

Locke e chiave la stagione 3 è ora in streaming su Netflix. L’ultima stagione di otto episodi pone fine alla saga della famiglia Locke.

Durante i 28 episodi dello show, abbiamo assistito a molti momenti romantici, alcuni dei quali finiti male e altri che hanno creato ricordi incantevoli e svenevoli. Ma quali coppie sono effettivamente arrivate al traguardo?

Spoiler avanti per Locke e chiave stagione 3

Kinsey e Scot finalmente incassano la tensione a lenta ebollizione che si è accumulata tra loro dalla prima stagione? Nina riuscirà ad andare avanti e ad avere un lieto fine con Josh? Riveleremo le risposte a queste domande e altro di seguito.

Kinsey e Scot si incontrano nella stagione 3 di Locke and Key?

Sì, alla fine della stagione 3, Scot torna a Matheson per Gli schizzi 2 prima. Lui e Kinsey si scambiano un bacio e Kinsey dice che sta valutando la possibilità di iscriversi al programma di scambio globale per andare a trovarlo se viene accettata nel RISD.

Josh e Nina finiscono insieme alla fine della stagione 3 di Locke e Key?

Josh e Nina stanno molto insieme alla fine della terza stagione. Nina sembra felice e pronta ad andare avanti con la sua vita. Anche Bode si avvicina a Josh e si offre volontario per provare alcune nuove auto con lui dopo che Gideon ha fatto schiantare la sua.

Locke and Key stagione 3 introduce un nuovo interesse amoroso per Tyler

Tyler incontra una nuova ragazza di nome Carly nel Montana e i due stanno insieme entro la fine della stagione. Sembrava un po’ forzato presentare qualcuno così presto dopo Jackie, ma si adatta all’atmosfera generale del “felici e contenti” del finale. La coppia ha in programma di fare un viaggio su strada prima di tornare nel Montana per il lavoro. Ma Tyler promette di tornare a casa per le visite e invita anche la sua famiglia a fargli visita.

Duncan e Brian si sposano nella terza stagione di Locke and Key

Duncan e Brian finalmente si sposano all’inizio della stagione. Nina, Kinsey e Bode usano le chiavi per creare una cerimonia bellissima e magica per loro nei terreni di Keyhouse.

