Quale Netflix ha Rick e Morty e quali stagioni sono attualmente in streaming – Controlla qui

Alcuni giorni, la motivazione per completare una serie semplicemente non c’è. Piuttosto, qualcosa che hai già visto ti attrae di più. E se la serie è buona come Rick e Morty, allora c’è la possibilità che la abbuffate innumerevoli volte. Se stai guardando Rick e Morty su Netflix, la tua ricerca potrebbe trascinarsi un po’.

Poiché la rete Adult Swim trasmette commedie animate, gli spettatori di Netflix potrebbero incontrare problemi durante lo streaming. I diritti di distribuzione sono molto complessi, il che significa che non tutti i Netflix hanno le stesse serie/film. Pertanto, diamo un’occhiata a dove puoi eseguire lo streaming Rick e Morty.

Netflix ha rimosso Rick e Morty?

Gli utenti di Netflix negli Stati Uniti e in Canada potrebbero andare verso un vicolo cieco se cercano una commedia per adulti. Dal momento che il gigante dello streaming non ha i diritti per Rick e Morty. I cittadini statunitensi hanno ancora molte opzioni per lo streaming di Rick and Morty, poiché è disponibile su Hulu, HBO Max e Adult Swim stesso.

Tuttavia, gli spettatori che vivono in Canada hanno molte meno opzioni di visualizzazione e con meno intendiamo solo una. L’unico salvatore per i fan dello spettacolo in Canada è Adult Swim.

La stagione mancante nel Regno Unito

Netflix UK ha un accordo complicato con lo streamer che riceve nuovi episodi molto tempo dopo che Adult Swim li ha trasmessi. Quindi, per ora, gli spettatori possono godersi solo le prime quattro stagioni di Rick e Morty su Netflix Regno Unito. La quinta stagione è stata presentata in anteprima il 20 giugno 2021, ma non ci sono ancora segni dell’ultima stagione su Netflix UK.

Canale 4 ha i diritti di distribuzione per trasmettere Rick e Morty Nel regno unito. I fan del Regno Unito possono anche acquistare ogni stagione di Rick and Morty su Amazon Prime Video a £ 9,99 o pagare £ 2,49 per ogni episodio. Quindi, sta a te se vuoi acquistare la stagione su Amazon Prime o acquistare un abbonamento a Channel 4.

Paesi con tutte le stagioni di Rick e Morty

Puoi trasmettere la commedia animata per adulti in oltre 36 paesi in tutto il mondo utilizzando Netflix. Tuttavia, solo i seguenti paesi hanno tutte le stagioni disponibili per lo streaming su Netflix:

Australia

India

Olanda

Giappone

Russia

Svizzera

Belgio

Lituania

Sud Africa

tacchino

Israele

Grecia

Italia

Corea del Sud

Ucraina

In effetti, è una lunga lista, ma ti dice anche quanto sono buoni Netflix e le serie.

Il tuo Netflix ha tutte le stagioni di questa commedia per adulti?

