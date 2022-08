Quale canzone di Olivia Newton-John era in Stranger Things?

A Netflix Life, i nostri cuori vanno alla famiglia, agli amici e ai fan di Olivia Newton-John, che piangono la perdita di un’icona che questa settimana ha ceduto alla sua lunga battaglia contro il cancro. Aveva 73 anni ed è morta circondata dalla sua famiglia nel suo ranch nel sud della California.

Era un’artista fantastica la cui carriera iniziò in tenera età e continuò per decenni. Newton-John è stato un’ispirazione, combattendo il cancro per oltre 30 anni, sostenendo l’ambiente, le cause dei diritti degli animali e la ricerca sul cancro al seno.

Newton-John è probabilmente meglio conosciuto come Sandy dal film di successo al botteghino del 1978 Grasso, dove ha recitato al fianco di John Travolta, che interpretava Danny. Il film era un adattamento del musical di Broadway la cui colonna sonora è oro karaoke ed è una delle colonne sonore più vendute di tutti i tempi.

Newton-John e Travolta hanno collaborato nel 1983 per un altro film intitolato Due di un tipo. Anche se questo film non ha ottenuto il plauso della critica Grasso, la colonna sonora era molto migliore del film, regalando a Newton-John tre singoli di successo. Uno di quei singoli del film è “Twist of Fate”.

Stranger Things – Canzone Olivia Newton-John

Se sei troppo giovane per ricordare la canzone di successo di Newton-John del 1983 “Twist of Fate” quando è andata in onda originariamente alla radio, potresti ricordarla da una serie più recente. Questa canzone è stata inclusa nella seconda stagione di Cose più strane.

Durante il nono episodio “The Gate”, allo Snow Ball, mentre Dustin (Gaten Matarazzo) entra nel ballo, suona “Twist of Fate”. I testi sono perfetti per la seconda stagione mentre stanno succedendo diverse cose. Dustin ha ritrovato fiducia mentre va al ballo, Steve osserva Nancy mentre si prepara a partire, Nancy osserva Jonathan mentre scatta foto e la banda se la prende con Dustin per i suoi nuovi capelli.

I testi parlano di seconde possibilità, di fare le cose per bene questa volta, di nuovi inizi e la vita non significa niente senza l’amore che porta.

Dicendomi di farlo bene questa voltaLa vita non significa niente senza l’amore che porti L’amore è quello che abbiamo trovato la seconda volta

Perfetto per quando il gruppo si trova all’inizio del ballo con la sensazione che le cose andranno bene. Ma, alla fine del ballo, gli spettatori sanno che questa non è la fine.

Cose più strane è stata una serie eccellente per riportare alcuni fantastici brani degli anni ’80 per una nuova generazione.