Quale canzone di J.Lo suona alla fine di Jennifer Lopez: Halftime?

Jennifer Lopez: Primo tempo ci mostra uno sguardo all’interno di J.Lo che non abbiamo mai visto prima. È stata un pezzo di cultura pop più grande della vita per oltre 20 anni e, poiché il documentario si presenta in bella vista, ha ancora iniziato.

Il documentario Netflix segue la superstar mondiale della cantante, ballerina e attrice durante alcuni mesi cruciali del 2019 quando compie 50 anni, si prepara a recitare insieme a Shakira nell’intervallo del Super Bowl e lavora nel circuito della stagione dei premi per il suo film di successo Imbroglioni.

Per la prima volta nella sua carriera cinematografica, iniziata con una consegna acclamata dalla critica Selena, J.Lo stava ottenendo un successo da Oscar serio (e molto meritato). Imbroglioni. Allo stesso tempo, Lopez si preparava a salire sul palco più grande dell’intrattenimento musicale e del mondo.

Jennifer Lopez: Primo tempo ci porta dietro le quinte della passione e della preparazione che porta a essere non solo uno degli artisti più famosi al mondo, ma il cuore e l’anima che concorrono a far funzionare tutto. Per non parlare del fatto che ci sono stati degli incredibili colpi di J.Lo lungo la strada!

Canzone di J.Lo in Jennifer Lopez: Halftime

Durante i titoli di coda del documentario, che delinea l’iniziativa Limitless Labs di J.Lo e i suoi sforzi, Jennifer Lopez: Primo tempo suona la canzone “Same Girl” con French Montana. La canzone è presente come una traccia deluxe dall’album del 2014 di Lopez AKA

Per tutto il film vengono riprodotti altri successi dell’ampio catalogo di successo di J.Lo, tra cui “Waiting for Tonight”, “Let’s Get Loud”, “Medicine” e “Get Right”. Metà tempo tocca brevemente i suoi inizi come artista musicale, con il suo primo singolo “If You Had My Love” nel 1999.

Certo, Metà tempo offre anche agli spettatori uno sguardo da vicino alla performance di Lopez al Super Bowl del 2020. La performance includeva un medley delle più grandi canzoni della star come “On the Floor” e “Ain’t It Funny”, sebbene abbia anche eseguito una cover di “Born” di Bruce Springsteen Negli USA.”

Il documentario si conclude con Jennifer Lopez che esegue “This Land Is Your Land” e “America the Beautiful” all’inaugurazione del presidente Joe Biden nel 2021. Negli ultimi momenti, ci viene offerto un successo di J.Lo meno noto con “Same Ragazza.”

Guarda il video musicale di “Same Girl” di Jennifer Lopez qui sotto:

Qual è il tuo momento musicale preferito Metà tempo su Netflix? Condividi la tua scelta nei commenti!