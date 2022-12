Qualcuno delle coppie della stagione 3 di Love Island USA è ancora insieme?

Appassionati di Reality TV, non so se lo sapete, ma Netflix ha acquisito i diritti di streaming per la prima stagione di L’isola dell’amore negli Stati Uniti! Teniamo le dita incrociate che lo streamer riceva L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 2 e L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 3 nel prossimo futuro. Ma, per ora, dovremo cercare altrove per lo streaming di quelle stagioni.

Da L’isola dell’amore negli Stati Uniti la stagione 1 è disponibile per lo streaming su Netflix da un po’ di tempo, è probabile che tu abbia già abbuffato l’intera stagione. Potresti aver già superato la seconda stagione. Ma se ti stai avvicinando alla fine di L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 3, sono abbastanza sicuro che una volta finita, sarai curioso di sapere se qualcuna delle coppie sarà ancora insieme nel 2022.

Certo, puoi sempre rivolgerti a noi per le risposte alle tue domande. Di seguito, abbiamo condiviso se una delle prime quattro coppie di L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 3 sono ancora insieme.

Love Island USA stagione 3: Korey Gandy e Olivia Kaiser stanno ancora insieme?

Korey e Olivia sono stati i vincitori dello spettacolo di appuntamenti e hanno portato a casa il premio in denaro di $ 100.000. Tutta l’America è rimasta sorpresa quando Korey e Olivia hanno trasformato quella che era iniziata come una relazione platonica in qualcosa di più. Tutto è iniziato quando Olivia ha iniziato a rendersi conto di provare dei sentimenti per Korey. Hanno attraversato diverse altre persone prima di riunirsi effettivamente come coppia.

Dopo aver lasciato lo spettacolo, hanno deciso di continuare la loro relazione. Ma la loro relazione non durò affatto a lungo. Dopo tre mesi di incontri fuori dalla villa, hanno deciso di rompere le cose. Korey è stato il primo ad annunciare pubblicamente la loro rottura tramite Instagram. Ha detto: “Mi ci è voluto tutto il tempo per dire qualcosa perché non volevo credere che fosse reale, ma questa è stata una decisione reciproca di fare un passo indietro nella nostra relazione ed essere solo amici per ora”. Menziona anche come Olivia gli abbia insegnato così tanto su se stesso e che, nonostante la rottura, hanno ancora rispetto l’uno per l’altro.

Tuttavia, Olivia in seguito ha rivelato in un podcast che Korey ha fatto amicizia con la compagna di cast Florita Diaz quando si sono presi una pausa dagli appuntamenti. Secondo Olivia, Korey ha mentito sull’andare a letto con Florita. Ha dovuto scoprirlo attraverso altri compagni di cast. Korey alla fine è uscito pulito, ma questo potrebbe aver avuto un ruolo nel motivo per cui si sono separati? Immagino che non lo sapremo mai.

Kyra Lizama e Will Moncada stanno ancora insieme?

Kyra e Will sono arrivati ​​al secondo posto nella competizione. Hanno lasciato la villa con un brillante futuro davanti, ma nel novembre 2021, Kyra ha annunciato che lei e Will non stavano più insieme tramite una storia di Instagram ora cancellata. Ha detto: “Sono single e ho lavorato attraverso le fasi del crepacuore e della guarigione”. Molti fan hanno ipotizzato che le azioni discutibili di Will durante un viaggio in Messico con i suoi amici abbiano avuto un ruolo nella loro separazione, ma nulla è mai stato confermato.

Tuttavia, secondo US Weekly, Kyra e Will hanno risolto le cose e riacceso la loro storia d’amore nel giugno 2022. Sembra che stiano andando forte come coppia in base alle foto e ai video che pubblicano l’uno dell’altro sulle loro pagine Instagram.

Bailey Marshall e Jeremy Hershberg stanno ancora insieme?

Bailey e Jeremy hanno preso il terzo posto L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 3. Ma dopo aver lasciato la villa come coppia, sono durati solo poche settimane prima che Jeremy interrompesse le cose con Bailey. Bailey ha confermato tramite una storia su Instagram nell’agosto 2021 che lei e Jeremy non si frequentavano più. Ha detto che Jeremy si è allontanato e le ha detto che era interessato a qualcun altro.

I fan hanno subito iniziato a ipotizzare che fosse la compagna di cast Florita Diaz. Avevano chimica nella villa, quindi questa voce aveva senso. E sembra che potrebbe essere vero perché si diceva che Jeremy e Florita fossero in giro in Florida solo poche settimane dopo la sua separazione da Bailey.

Alana Paolucci e Charlie Lynch stanno ancora insieme?

Alana e Charlie hanno chiuso al quarto posto. Tuttavia, poco dopo la fine dello spettacolo, Alana e Charlie lo hanno deciso di chiudere. Secondo quanto riferito, Alana ha concluso la relazione perché Charlie aveva l’abitudine di andare in discoteca con ragazze a caso. Inoltre, Charlie avrebbe detto al compagno di cast Cashay Proudfoot che gli mancava e si era pentito di aver scelto Alana. Mesi dopo la rottura, Alana ha rivelato attraverso una storia su Instagram che la loro relazione non ha funzionato perché c’era troppa pressione ed era “troppo disordinata”.