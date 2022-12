Qualcuno delle coppie della stagione 2 di Love Island USA è ancora insieme?

Tutti stanno guardando L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1 ora che è disponibile per lo streaming su Netflix. Dopo aver terminato la prima stagione, molto probabilmente passerai a Paramount + per il binge-watch L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 2. Una volta superata la seconda stagione, probabilmente vorrai sapere se qualcuna delle prime quattro coppie è ancora insieme nel 2022. Come sempre, ti abbiamo coperto!

L’isola dell’amore negli Stati Uniti è senza dubbio una delle migliori serie di realtà di appuntamenti. Finora sono state rilasciate quattro stagioni, con una quinta stagione in lavorazione. Le prime tre stagioni sono andate in onda su CBS, quindi Peacock ha ripreso lo spettacolo per una quarta e una quinta stagione.

L’isola dell’amore negli Stati Uniti la stagione 2 è andata in onda su CBS da agosto 2020 a settembre 2020. Come la prima stagione, la seconda ha seguito un gruppo di concorrenti portati in una splendida villa per trovare l’amore e possibilmente vincere una considerevole somma di denaro.

Nell’episodio finale, i secondi classificati e i vincitori vengono annunciati con la coppia vincente che si allontana dallo spettacolo di appuntamenti con un premio in denaro di $ 100.000. Quindi, qualcuna delle prime quattro coppie dello spettacolo ha ancora relazioni sentimentali nel 2022? Scoprilo di seguito

Love Island USA stagione 2: Justine Ndiba e Caleb Corprew stanno ancora insieme?

Justine e Caleb hanno ricevuto il maggior numero di voti dal pubblico e hanno vinto il concorso. La loro vittoria ha segnato la prima volta che una coppia nera ha vinto lo spettacolo in tutte le versioni. Sono stati persino incoronati la coppia di realtà preferita d’America.

Dopo aver ricevuto la busta con il premio in denaro, Caleb ha scelto di dividerlo con Justine e hanno lasciato la competizione $ 100.000 più ricchi e innamorati. Tuttavia, la coppia ha deciso di porre fine alla loro relazione pochi mesi dopo aver lasciato la villa di Las Vegas. Hanno annunciato pubblicamente la loro separazione nel gennaio 2021 attraverso i rispettivi account sui social media.

Cely Vazquez e Johnny Middlebrooks stanno ancora insieme?

Cely e Johnny sono arrivati ​​al secondo posto durante il L’isola dell’amore negli Stati Uniti finale della seconda stagione. Il giorno 1, Cely ha trascorso la giornata con il concorrente Tre Forte, ma alla fine ha fatto coppia con Johnny il giorno 2. È rimasta insieme a Johnny per tutto il resto della competizione.

Cely e Johnny hanno lasciato lo spettacolo come coppia e sono stati insieme per alcuni mesi fino alla loro rottura nel gennaio 2021. La loro separazione è stata scioccante per molti fan poiché la coppia aveva pubblicato foto di loro insieme sui social media un mese prima della loro rottura. Cely aveva intitolato una delle foto, “Mai stato più felice”, mentre Johnny ha scritto su un’altra foto, “Sei tutto ciò di cui ho bisogno”.

Moira Tumas e Calvin Cobb stanno ancora insieme?

Moira e Calvin sono arrivati ​​al terzo posto nella competizione. Tuttavia, Moira ha avuto un inizio irregolare quando ha trovato l’amore nello show. Ha trascorso la prima settimana del completamento in coppia con James McCool prima di abbinarsi a Calvin. Ma poi Moira ha iniziato a stabilire contatti con i concorrenti Aaron Owen e Connor Trott mentre Calvin stava conoscendo Sher Suarez e Kierstan Saulter. Alla fine, Moira e Calvin sono tornati l’uno verso l’altro e verso la finale.

Mentre Moira e Calvin si sono allontanati dalla competizione come coppia, si sono separati due mesi dopo, nel novembre 2020. Moira ha parlato con People nel 2020 della loro separazione e ha detto: “Siamo stati troppo occupati, i nostri programmi non corrispondevano , e neanche la distanza tra di noi ha aiutato. Moira viveva nel New Jersey all’epoca e Calvin era in Texas.

Laurel Goldman e Carrington Rodriguez stanno ancora insieme?

Laurel e Carrington hanno conquistato il quarto posto nella competizione. Mentre Laurel non è entrata nella villa se non più tardi nella competizione, Carrington stava già facendo il suo giro con alcune delle concorrenti donne. Ma una volta che Laurel si è unita al Day 16, lei e Carrington sono state accoppiate al Day 19 e sono rimaste insieme fino al finale.

Al termine delle riprese dello spettacolo, Laurel e Carrington hanno trovato un modo per godersi del tempo insieme prima di dover tornare ai loro luoghi di residenza. Laurel viveva in Alabama all’epoca e Carrington nello Utah. Sono stati anche avvistati insieme in diverse foto di Instagram dopo la fine della produzione.

In un video di YouTube pubblicato nel novembre 2020, Laurel ha affermato che lei e Carrington “stavano bene” e che non erano fidanzati e fidanzati, ma invece prendevano le cose giorno per giorno. Aveva persino viaggiato nello Utah per visitare Carrington. Ma nel dicembre 2020, la coppia ha annunciato al mondo la loro rottura. A partire da dicembre 2022, Laurel sta attualmente uscendo con un uomo di nome Bryce. Possiede il suo marchio di abbigliamento chiamato Emotionlesswear.