Qualcuno delle coppie della stagione 1 di Love Island USA è ancora insieme?

Attenzione fan dei reality, abbiamo qualcosa di eccitante per te che vorrai abbuffarti per tutto il fine settimana. Mentre molte località stanno diventando sempre più fredde man mano che ci avviciniamo alla stagione invernale, potresti cercare conforto guardando spettacoli e film che si svolgono sulla spiaggia, o più specificamente sulla bellissima isola delle Fiji. Sì, stiamo parlando di L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1, che è stata recentemente aggiunta a Netflix!

La versione americana drammatica e avvincente dello spettacolo di appuntamenti nel Regno Unito è stata presentata per la prima volta su CBS nel 2019 e da allora è stata una delle preferite. Nel corso delle stagioni, abbiamo incontrato amati concorrenti per i quali tifiamo fino alla fine, giocatori sfacciati che potrebbero non essere alla ricerca di qualcosa di serio e persino alcuni cattivi! L’isola dell’amore negli Stati Uniti la stagione 1 è un orologio davvero divertente e in base al fatto che è attualmente al quinto posto nella Top 10 degli spettacoli di Netflix, è chiaro che le persone lo adorano.

Se hai già visto tutti gli episodi della prima stagione e vuoi sapere dov’è il L’isola dell’amore negli Stati Uniti i concorrenti sono ora, abbiamo i dettagli di cui hai bisogno! Immergiamoci nel capire se qualcuna delle coppie della prima stagione stia ancora andando forte oggi.

Zac Mirabelli ed Elizabeth Weber stanno ancora insieme?

Elizabeth e Zac hanno finito per essere i vincitori di L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1, e alla fine si sono divisi il primo premio di $ 100.000. Sebbene gli spettatori credessero di avere una buona possibilità di vivere felici e contenti, purtroppo ciò non è accaduto. I due sono usciti solo per un paio di mesi dopo la fine dello spettacolo prima di chiuderlo. Hanno confermato la loro rottura su Instagram.

Dylan Curry e Alexandra Stewart stanno ancora insieme?

I secondi classificati nella prima stagione sono stati Dylan Curry e Alexandra Stewart, e hanno anche deciso di continuare la loro relazione dopo che le telecamere hanno smesso di girare. Purtroppo, però, non sono più un oggetto. I due hanno confermato la loro rottura su Instagram, con Dylan che ha scritto: “A volte non funziona”.

Weston Richey ed Emily Salch stanno ancora insieme?

Anche i concorrenti Weston ed Emily hanno dato una possibilità all’amore dopo il loro tempo L’isola dell’amore negli Stati Uniti, e in realtà sembravano una grande partita nel mondo reale. Tuttavia, E! Le notizie hanno riferito nel 2022 che i fan hanno notato che Emily ha trascorso un San Valentino da sola e che i due hanno smesso di postarsi l’un l’altro sui social media. Non hanno mai confermato pubblicamente la loro divisione, ma possiamo presumere che probabilmente abbiano posto fine alle cose.

Ray Gantt e Caro Viehweg stanno ancora insieme?

Anche se molti volevano che Caro e Ray ce la facessero dopo il loro tempo L’isola dell’amore negli Stati Uniti, semplicemente non è successo. I due si sono separati e Caro ha confermato la loro rottura in un video di YouTube in cui ha spiegato che non pensava che Ray fosse impegnato con lei.

È sempre sconvolgente quando la tua coppia televisiva preferita decide di smettere, ma speriamo che queste separazioni abbiano portato solo a cose migliori per le star della realtà!