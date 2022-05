Qualcuno dei film di venerdì 13 è in streaming su Netflix?

RIO DE JANEIRO, BRASILE – 11 MARZO: Waxwork del personaggio di Jason Voorhees nel film “Venerdì 13” in mostra al Dreamland Wax Museum di Rio de Janeiro, Brasile, l’11 marzo 2017. (Foto di Fabio Teixeria/Anadolu Agency/Getty Immagini)

A una settimana da oggi c’è una festa speciale, venerdì 13. Per chi ama l’horror, venerdì 13 sembra una celebrazione pre-Halloween e noi sono avvicinarsi sempre più alla stagione spettrale mentre l’estate è ormai all’orizzonte.

Il modo migliore per celebrare questo giorno superstizioso è guardare i film che prendono il nome dal giorno. Il franchise cinematografico che ha dato vita all’iconico horror slasher Jason Voorhees è una delle serie più popolari del genere horror, lassù con Halloween, Incubo su via Elm e Il massacro della motosega nel texas.

Per coloro che non vedono l’ora di guardare questi film venerdì prossimo, o durante la settimana che precede la giornata, possiamo aiutarti a capire dove riprodurli in streaming!

Ci sono film di venerdì 13 su Netflix?

Sei fortunato! Ci sono due film del franchise in streaming su Netflix. Il remake di Platinum Dunes del 2009 con Jared Padalecki e Danielle Panabaker è disponibile per la visione sul servizio.

Anche se ad alcuni fan non è piaciuto il remake, negli ultimi anni ha ottenuto recensioni più favorevoli dai fan dell’horror e ora è considerato un remake piuttosto buono dalla maggior parte delle persone. È uno dei miei preferiti di tutta la serie.

Il film del 2003 Freddy contro Jason è anche disponibile e funziona come un crossover tra venerdì 13 e Incubo su via Elm (che è anche su Netflix) con Jason che affronta Freddy Krueger. È anche un buon tempismo, dal momento che Robert Englund sta per apparire Cose più strane stagione 4.

Dove guardare venerdì 13 film

Ci sono solo due film disponibili su Netflix (entrambi sono anche su HBO Max). Per quanto riguarda il resto dei film della serie, sfortunatamente non sono attualmente in streaming da nessuna parte. Ma puoi noleggiarli o acquistarli tramite rivenditori digitali come Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, YouTube e Google Play.

Quale venerdì 13 il film è il tuo preferito?