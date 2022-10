Qualcuno dei film di Saw è in streaming su Netflix per Halloween?

Chris Rock recita nel ruolo del “Detective Ezekiel “Zeke” Banks” in SPIRAL. Credito fotografico: Brooke Palmer

Data di uscita della seconda stagione di Young Royals, cast, primi quattro minuti e altro di FanSided

Con l’avvicinarsi di Halloween, molti fan dei film horror sono entusiasti di rivisitare i loro film spaventosi preferiti. Se sei un fan di Jigsaw, significa dare un’occhiata al Sega film.

Ce ne sono molti, ma la cosa buona del franchise di Saw è che non lo fai veramente bisogna guardarli in ordine. Puoi saltare e guardare i tuoi preferiti o sederti e maratona tutti e nove.

L’originale Sega uscito nel 2004 è ancora considerato da molti il ​​miglior film della serie, ma se non li hai mai visti prima o ti piacciono tutti, puoi controllare dove riprodurli in streaming di seguito.

Ci sono film di Saw su Netflix?

Nessuno dei Sega i film sono disponibili per la visione su Netflix in questo momento. La buona notizia è che ci sono altri film horror con un’atmosfera simile sul servizio che potrebbero interessarti, ad esempio Ostello parte 3, Nessuna Escape Room, Il massacro della motosega nel texas, Via della paurae Scegli o muori.

Dove guardare i film di Saw

Purtroppo per i fan del Sega film, i film non sono tutti comodamente in streaming in un unico posto, sono sparsi un po’ dappertutto. Tutti sono disponibili per l’acquisto su supporti fisici e puoi noleggiarli o acquistarli tramite piattaforme digitali.

Ecco dove puoi riprodurli in streaming se non desideri acquistare tutti i film:

Sega – Freevee, Tubi TV

Visto II – Peacock Premium, HBO

Visto III – Peacock Premium, HBO

Ho visto IV – Peacock Premium, HBO

Ho visto V – Peacock Premium, HBO

Visto VI – Peacock Premium, HBO

Ho visto 3D – Peacock Premium, HBO

puzzle – Pavone

Spirale: dal libro di Saw – Starz

Sei un fan del Sega film? Hai intenzione di rivisitarne qualcuno durante la stagione di Halloween quest’anno?