Qualcosa da Tiffany è interpretato da Zoey Deutch su Netflix? (dove guardare)

È la stagione dei nuovi film di Natale e Netflix ha già pubblicato la sua giusta quota di nuovi film che rivedremo ogni anno. Ma lo farà Qualcosa da Tiffany unirti ai ranghi delle commedie romantiche natalizie che i fan avranno nelle loro liste di titoli di Netflix ogni anno?

Nel nuovo film, Non va bene la star Zoey Deutch finisce con qualcosa da Tiffany: un anello di fidanzamento non pensato per lei. Tuttavia, potrebbe scoprire di essere effettivamente nel posto giusto al momento giusto.

Ecco tutto da sapere sul nuovo film di Zoey Deutch e Kendrick Sampson, incluso dove guardare ogni minuto dell’adorabile magia natalizia!

Di cosa parla Qualcosa da Tiffany?

Proprio come altre commedie romantiche natalizie di successo, Qualcosa da Tiffany presenta un’affascinante sinossi con una confusione che porta due persone al vero amore. Basato sull’omonimo libro di Melissa Hill, il film è incentrato su un anello di fidanzamento che finisce nel torto, ma ironicamente Giusto, mani.

Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale del film da Amazon Prime Video:

“La vita – come l’amore – è piena di sorprese e regali inaspettati. Nella storia d’amore natalizia Something From Tiffany’s, la vita di una donna viene cambiata per sempre da un anello di fidanzamento destinato a qualcun altro.

Chi c’è nel cast di Qualcosa da Tiffany?

Zoey Deutch e Kendrick Sampson recitano nel nuovo film come protagonisti romantici, e Piccole graziose bugiarde e Voi anche l’allume Shay Mitchell appare in un ruolo secondario. Dai un’occhiata al resto del cast del film nell’elenco qui sotto:

Zoey Deutch nel ruolo di Rachel Meyer

Kendrick Sampson nel ruolo di Ethan Greene

Ray Nicholson nel ruolo di Gary Wilson

Shay Mitchell nel ruolo di Vanessa

Leah Jeffries nel ruolo di Daisy

Jojo T. Gibbs nel ruolo di Terri Blake

Javicia Leslie nel ruolo di Sophia

Chido Nwokocha nel ruolo di Brian Harrison

Stephanie Shepherd nel ruolo della commessa di Tiffany

Michael Roark nel ruolo di David

Qualcosa da Tiffany è su Netflix?

Purtroppo, Qualcosa da Tiffany non sarà disponibile per lo streaming su Netflix. Il film appartiene a un altro servizio di streaming, ma ci sono simili commedie romantiche per le vacanze da provare su Netflix prima di passare all’altro streamer per guardare il nuovo film.

Aggiungi commedie romantiche di Natale come Innamorati del Natale, Ama forte, Natale con te, Il cavaliere prima di Natale, Il diario di Noel, e altro nelle tue liste di controllo. Se stai cercando i titoli di Zoey Deutch su Netflix, dai un’occhiata al film Configurarlo e la serie Il Politico.

Dove guardare Qualcosa da Tiffany

Qualcosa da Tiffany sarà disponibile esclusivamente per lo streaming su Amazon Prime Video a partire da venerdì 9 dicembre. Guarda il trailer ufficiale dell’affascinante nuova commedia romantica nel video qui sotto!

Farai il check-out? Qualcosa da Tiffany questo periodo festivo?