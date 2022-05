Qual è l’elenco SDN in Ozark stagione 4 parte 2 ed è una cosa reale?

Come molte serie drammatiche mature che si occupano di complicati schemi criminali e complotti politici, Ozark richiede la piena attenzione dei suoi fan mentre si intreccia attraverso i suoi numerosi colpi di scena.

Nella stagione 4, non è diverso dal momento che i Byrdes cercano di fuggire dalle loro vite di criminali e avviare iniziative imprenditoriali più legittime invece del loro casinò di riciclaggio di denaro.

Per fare ciò devono liberare Omar Navarro dalla prigione e rimuovere il suo nome da qualcosa noto come l’elenco SDN.

L’elenco SDN è qualcosa che viene menzionato solo di sfuggita nella stagione 4, ma si rivela uno dei maggiori ostacoli che devono affrontare i Byrdes e i loro sforzi per ottenere la libertà di Omar Navarro.

Marty e Wendy hanno in programma di far uscire Omar di prigione

Nella parte 1 della stagione 4 di Ozark, Omar Navarro doveva essere oggetto di un accordo con l’FBI, con lui che agiva come una talpa per cinque anni in cambio dell’immunità dall’accusa.

Tuttavia, sentendosi tradita dal fatto che questo accordo consenta a Navarro di rimanere libero, l’agente Maya Miller ha arrestato la stessa Omar, lasciando l’accordo nell’aria.

Nella parte 2 della stagione 4, i Byrdes sperano di resuscitare l’accordo poiché uscire da sotto il controllo del cartello consentirebbe loro di perseguire iniziative imprenditoriali più legittime.

Per farlo, tuttavia, avrebbero dovuto rimuovere il nome di Omar Navarro dall’elenco SDN.

Qual è l’elenco SDN nella stagione 4 di Ozark?

L’elenco SDN è ufficialmente conosciuto come l’elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate ed è qualcosa che esiste nella vita reale.

È una misura con la quale il governo degli Stati Uniti può sanzionare individui e imprese designati che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o la sua politica estera ed economica.

I principali tra quelli nell’elenco sono persone che sono state designate come terroristi, criminali internazionali e leader di cartello, mentre sono presenti anche numerosi politici di alto profilo tra cui il russo Vladimir Putin, che è stato recentemente aggiunto dopo l’invasione dell’Ucraina.

Essere nell’elenco impedisce all’individuo o all’azienda di negoziare negli Stati Uniti o con aziende con sede negli Stati Uniti e impedisce loro anche di assumere debiti con una scadenza superiore a 90 giorni.

Se una persona o un’azienda nell’elenco ha beni negli Stati Uniti, sarà probabilmente congelata per impedire all’individuo elencato di ricavarne denaro.

Per essere aggiunto all’elenco SDN, devi essere visto come una seria minaccia alla sicurezza o economica per gli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che Omar Navarro è davvero un pessimo lavoro.

Cosa succede a Omar Navarro nella stagione 4 di Ozark?

Dopo essere stato arrestato nella parte 1 della stagione 4 di Ozark, Omar Navarro si ritrova in prigione nella seconda metà dell’ultima stagione.

Nell’episodio 1, Omar viene accoltellato mentre è in prigione e iniziano a diffondersi voci su un colpo chiamato contro di lui. Omar finisce in coma grazie all’attacco ma riesce a sopravvivere.

Dopo essersi ripreso, chiede che i Byrdes lavorino per liberarlo in modo che possa riprendere il controllo del cartello e affida a Marty una carica temporanea.

Mentre gli episodi continuano, i Byrde scoprono che qualcuno sta bloccando i loro sforzi per rimuovere Omar dall’elenco SDN e escogitano un nuovo piano per far sì che la sorella di Omar, Camila, sia a capo del cartello al suo posto.

Nell’episodio finale della stagione 4, Omar finalmente mette insieme i pezzi del puzzle e si rende conto che è Camila che ha impedito che il suo nome venisse cancellato e che ha anche chiamato il colpo contro di lui.

Invece di liberare suo fratello, Camila organizza che Omar venga trasferito in un’altra prigione e durante il viaggio viene ucciso, permettendo a Camila di prendere il suo posto come capo del cartello.

La stagione 4 di Ozark, parte 2, è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 29 aprile 2022.

