Qual è l’azienda dell’Archivio 81 Wellspring? Il suo test del DNA è reale?

**Attenzione – Spoiler avanti**

Gli spettatori di Netflix hanno un nuovo mistero con cui cavalcare nella serie horror, Archive 81, e vengono già poste domande sui suoi ambigui attori chiave.

Il nostro obiettivo è l’azienda menzionata nella serie, Wellspring, e spieghiamo cosa comporta l’organizzazione e confermiamo se è reale o meno.

Basato su un podcast con lo stesso nome e sviluppato per Netflix da Rebecca Sonnenshine, Paul Harris Boardman e James Wan, Archive 81 è stato rilasciato il 14 gennaio 2022 ed è interpretato da Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Evan Jonigkeit, Julie Chan e altri . La narrazione segue un gruppo di ricercatori che mira a ripristinare una pila di nastri danneggiati con sinistri collegamenti con società losche.

Che cos’è la sorgente?

Al fine di stabilire perfettamente l’inquietudine dell’azienda, Wellspring viene introdotto nella serie attraverso uno spot pubblicitario preesistente.

L’annuncio promuove il test del DNA dell’organizzazione, in cui i clienti possono inviare un campione del proprio DNA per prendere parte al test degli antenati.

Fondata da Virgil Davenport nel 2006, gli spettatori apprendono rapidamente che Wellspring è una copertura per l’organizzazione superiore, LMG, al fine di fornire l’accesso a molti campioni umani.

Tutto questo è stato orchestrato in modo che LMG abbia un vantaggio nella ricerca di individui che portano sangue magico.

Il test del DNA dell’azienda è reale?

In breve, Wellspring non è una vera azienda nel mondo della saggistica.

L’archivio 81 spiega che la compagnia giaceva inattiva nella narrativa dello spettacolo, ma i campioni raccolti dal programma nel corso degli anni hanno consentito a LMG di accedervi.

Il test dell’ascendenza del DNA, tuttavia, è un vero programma operativo nel nostro mondo, in cui chiunque può inviare un campione del proprio DNA per scoprire chi sono i propri antenati, che siano ancora in vita o meno.

Immagine da Netflix.

Dove è stato girato l’Archivio 81?

La maggior parte di Archive 81 è stata girata nello stato americano della Pennsylvania, principalmente dentro e intorno alla città della Pennsylvania nella contea di Allegheny.

La trama dello spettacolo è ambientata a New York City, ma la Pennsylvania è stata utilizzata per sostituire la vivace città per mantenere bassi i costi di bilancio.

Inoltre, è stato visitato il borgo di Millvale, compreso il Mr. Smalls Theatre e il Marshall Township, dove sono state effettuate le riprese nei teatri di posa.

Immagine da Netflix.

Di Jo Craig

Archive 81 è ora in streaming su Netflix.

